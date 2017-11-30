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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Пресс-секретарь патриарха назвал главные темы Архиерейского собора РПЦ

11:4130.11.2017
(обновлено: 11:46 30.11.2017)
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© РИА Новости / Александр НатрускинПресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков на пресс-конференции в МИА Россия сегодняПресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков на пресс-конференции в МИА Россия сегодня
© РИА Новости / Александр Натрускин

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Образованность духовенства, внимание к молодежи и воспитание детей станут одними из главных тем начавшегося в среду Архиерейского собора Русской православной церкви, они же являются первоочередными для патриарха Кирилла, рассказал в интервью РИА Новости глава патриаршей пресс-службы священник Александр Волков.

"Патриарх уделяет очень большое внимание образованию духовенства, ратует за то, чтобы священники были образованными и культурными людьми, могли говорить об истинах на понятном всем языке и вести за собой людей", — сказал священнослужитель.

Таким же важным вопросом для предстоятеля Церкви является образование детей. В настоящий момент идет процесс систематизации обучения в воскресных школах и с использованием наиболее эффективных современных образовательных методик. "Как сделать так, чтобы воскресная школа не превращалась в аналог средней общеобразовательной, чтобы дети приходили в нее с интересом и получали в ней что-то особенно важное для своей души и будущего развития — вопросы для соборного обсуждения", — продолжил Волков.

Архиерейский собор Русской православной церкви (РПЦ) открылся в среду в московском храме Христа Спасителя программным докладом патриарха Кирилла, где были подведены итоги деятельности Церкви за минувшие годы и обозначены темы для дальнейшего обсуждения. Собор приурочен к вековому юбилею большого Поместного собора РПЦ 1917-1918 годов, который проходил в разгар трагических революционных событий и предшествовал началу массовых репрессий за веру.

Миссия в соцсетях

Собор проходит в режиме "максимальной информационной открытости", о чем Волков заявлял на пресс-конференции перед его началом. Текстовая трансляция соборных заседаний ведется в нескольких официальных церковных Telegram-каналах. Социальные сети являются одним из инструментов проповеди, но им нужно уметь пользоваться, убежден Волков.

"Есть риск порезаться этим орудием, при необдуманном его использовании. Поэтому как раз всем поголовно проходить курсы сетевой грамотности не надо, все же область довольно специфическая. В первую очередь нужно руководствоваться пониманием того, что есть опасность превращения инструмента в предмет самолюбования, и патриарх предостерегает нас от этой духовной опасности", — считает священник.

Признание "царских останков"

Высший епископат Церкви в четверг обсудит вопрос о так называемых "екатеринбургских останках" семьи императора Николая II. Ранее заявлялось, что признание их подлинности может произойти в 2018 году, к столетию расстрела последнего российского самодержца.

"Не секрет, что верующие порой придерживаются совершенно противоположных взглядов на историю царской семьи и исследования останков, найденных под Екатеринбургом. Именно поэтому патриарх настаивает на том, чтобы всестороннее изучение, экспертизы продолжались до тех пор, пока все вопросы не будут сняты", — подчеркнул пресс-секретарь патриарха Кирилла.

По его словам, сегодня возможность высказаться предоставлена "всем участникам процесса", и лишь на основании результатов всех экспертиз и учета всех мнений вопрос о признании "екатеринбургских останков" будет решен.

Положение на Украине

После окончания собора пройдут торжества, посвященные 100-летию, в Москву приедут главы и представители всех мировых поместных православных Церквей, в частности, Константинопольского (Вселенского) патриархата, с которым у РПЦ традиционно непростые отношения. В ходе двусторонних встреч будут обсуждаться положение верующих на Украине и гонения на христиан по всему миру.

"Не так часто предстоятели Церквей имеют возможность собираться вместе, и всегда эти встречи носят экстраординарный характер. Разумеется, в беседах предстоятелей свое отражение найдут такие важные для православного мира темы, как защита гонимых христиан в разных точках планеты и положение нашей Церкви на Украине", — рассказал Волков.

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