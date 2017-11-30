РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Пресс-секретарь патриарха: без духовного оздоровления общество задохнется

11:3030.11.2017
(обновлено: 11:42 30.11.2017)
0480
© РИА Новости / Александр НатрускинПресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков на пресс-конференции в МИА Россия сегодняПресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков на пресс-конференции в МИА Россия сегодня
© РИА Новости / Александр Натрускин

Первый день работы Архиерейского собора Русской православной церкви продемонстрировал насыщенную повестку: программный доклад патриарха Кирилла включил несколько десятков пунктов, изложенных на 70 страницах печатного текста. Собор проходит в Москве с 29 ноября по 4 декабря. По уставу РПЦ это высший орган иерархического управления Церковью. Собор созывается не реже одного раза в четыре года. В этом году он приурочен к 100-летию восстановления патриаршества на Руси и началу большевистских атеистических гонений. О резонансных темах собора и личном восприятии их патриархом, о проповеди в соцсетях, о том, когда закончатся исследования "екатеринбургских останков", приписываемых семье Николая II, о делегациях из-за рубежа и о том, как сделать священников образованнее, а храмы – привлекательнее для детей, в эксклюзивном интервью РИА Новости рассказал глава патриаршей пресс-службы священник Александр Волков. Беседовал Алексей Михеев.

- Отец Александр, в первый день собора патриарх Кирилл пожаловался на плохую работу епархий в соцсетях и заверил, что у архиереев будут появляться свои аккаунты и блоги. Нет ли опасения, что это будет делаться "для галочки"? Есть ли в планах общецерковные курсы блогерства?

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на открытии Архиерейского собора РПЦ. 29 ноября 2017
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Патриарх Кирилл считает, что не каждый священник может быть блогером
— Патриарх отметил, что служителям Церкви нельзя пренебрегать этим новым общественным явлением — социальными сетями, которые являются такой же составляющей нашей жизни, как телевидение. То есть, социальные сети, по мысли Патриарха, — это еще один инструмент проповеди. Но им нужно уметь пользоваться, в противном случае он принесет вред, есть риск порезаться этим орудием, при необдуманном его использовании. Поэтому как раз всем поголовно проходить курсы сетевой грамотности не надо, все же область довольно специфическая при использовании ее в качестве орудия миссии. И   в первую очередь нужно руководствовавться пониманием того, что есть опасность превращения инструмента в предмет самолюбования. Патриарх предостерегает нас от этой духовной опасности.

- А в чем вообще уникальность и значимость этого собора?

— В первую очередь —  в осознании последнего столетия бытия Русской церкви. За этот век Церковь прошла длинный и мучительный путь, была фактически уничтожена. Но эти страдания, порой непереносимые, сформировали тот внутренний смысл, благодаря которому мы видим небывалый расцвет церковной жизни все последние 25 лет. Только через глубокое осмысление нашего непростого прошлого мы можем говорить о дальнейшем развитии Церкви.

- Каким темам собора – 2017 придает наибольшее значение патриарх Кирилл?

— Одна из главных тем в повестке дня Церкви в последние годы — образование и молодежь. Именно эти темы активно обсуждаются на соборе. Они же являются первоочередными для патриарха. Он уделяет очень большое внимание образованию духовенства, ратует за то, чтобы священники были образованными и культурными людьми, чтобы они могли говорить о евангельских истинах на понятном всем языке и вести за собой людей.

Особую ответственность предстоятель чувствует за детей, воспитанников воскресных школ. Церковь сейчас систематизирует обучение в воскресных школах, опираясь на наиболее эффективные методики и практики. Это  непростая тема. Как сделать так, чтобы воскресная школа не превращалась в аналог средней общеобразовательной? Чтобы дети приходили в нее с интересом и получали в ней что-то особенно важное для своей души и будущего развития? Это — вопросы для соборного обсуждения.

Отдельная тема — молодежь. Мы видим, как в храмы приходит все больше молодых семей с маленькими детьми, и ко всем мы должны проявить отдельный подход, чтобы быть услышанными. Ведь это будущее нашей страны и будущее нашей Церкви.

На открытии Архиерейского собора Русской православной церкви в храме Христа Спасителя в Москве. 29 ноября 2017
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Архиерейский собор отложил решение по останкам царской семьи
- В преддверии собора получила большой резонанс тема экспертизы "екатеринбургских останков", приписываемых семье последнего российского императора Николая II, но пока не признанных Церковью таковыми. Что скажет собор?

— Эта тема важна для наших прихожан, и Церковь слышит свою паству. Но не секрет, что верующие порой придерживаются совершенно противоположных взглядов на историю царской семьи и исследования останков, найденных под Екатеринбургом. Именно поэтому патриарх настаивает на том, чтобы всестороннее изучение, экспертизы продолжались до тех пор, пока все вопросы не будут сняты. Он никого не торопит. Всем участникам процесса предоставляется возможность высказаться. И только на основании результатов всех экспертиз и всех мнений впоследствии будет решаться вопрос о признании "екатеринбургских останков". И на соборе, конечно, эта тема обсуждается.

- Известно, что на 100-летие восстановления патриаршества на Руси, к которому приурочен Архиерейский собор, в Москву приедут главы и представители других поместных православных Церквей мира и что совместное богослужение 4 декабря в храме Христа Спасителя станет кульминацией торжеств. Насколько это важно? Ожидается ли делегация Константинопольского патриархата, с которым у Русской церкви традиционно непростые отношения? И что будут обсуждать в ходе двусторонних встреч? 

— Не так часто предстоятели Церквей имеют возможность собираться вместе, и всегда эти встречи носят экстраординарный характер. У нас очень добрые, братские отношения со всеми поместными православными Церквами, и патриарх Кирилл будет очень рад видеть их предстоятелей в Москве и молиться вместе с ними. Мы ожидаем и делегацию Константинопольского патриархата. Разумеется, в беседах предстоятелей свое отражение найдут такие важные для православного мира темы, как защита гонимых христиан в разных точках планеты и положение нашей Церкви на Украине.

- Приходилось ли вам во время посещения с патриархом  регионов сталкиваться с тем, что  какие-то решения предыдущих соборов "не доходили" до мест?

— Патриарх приезжает в епархии не для того, чтобы проводить инспекции, а для того, чтобы своими глазами увидеть жизнь людей, Церкви на местах и разделить с верующими радость совместной молитвы. А соборные решения носят магистральный характер. Это общие установки, которые реализуются в той или иной епархии в зависимости от ее специфики.

Сегодня в большинстве епархий замечательно развивается социальное служение. Патриарх видит, как помогают беременным, бездомным, пожилым людям, как социальное служение находит поддержку государства. Но, например, в некоторых епархиях Средней  Азии масштабная социальная миссия подчас невозможна — из-за местных законов. Тогда Церковь сосредотачивает свои усилия на других аспектах.

- На соборе традиционно обсуждаются вопросы внутреннего церковного устройства. За последние годы создано множество новых епархий, и очень часто можно услышать вопрос: "А зачем?"

— Мы нередко сталкиваемся с большими трудностями, с непониманием и закрытостью людей. Чтобы "докричаться" до человека, найти путь к его душе – нужна "ювелирная", адресная работа. И для этого в самые отдаленные города и села отправляются молодые, сильные и образованные епископы. Тогда там, где раньше люди видели священника только по телевизору, начинает возрождаться настоящая церковная жизнь. Да, нам говорят: "Куда спешить? Зачем так много епархий? Для чего вам столько архиереев?" Но мы знаем, что нам есть куда спешить! У нас на самом деле мало времени для того, чтобы запустить те внутренние процессы духовного оздоровления нашего общества, без которых оно просто задохнется.

- Последний вопрос: личное отношении патриарха к событиям столетней давности?

—  Жизнь семьи патриарха тесно связана с историей Русской церкви в самый непростой период. Его дед был священнослужителем, защищал православие, насколько это было в его силах, и преследовался за это властями, был заключенным, сидел на Соловках. Отец Святейшего также очень сильно претерпел от советской власти. Этот опыт для патриарха Кирилла очень важен. В своем служении он опирается на стойкость своих родителей, на их готовность вплоть до смерти защищать Церковь. Поэтому вспоминаемые сегодня события вековой давности — это очень важная страница церковной истории, которая является и историей патриарха. Он всегда будет хранить ее в своем сердце.

Комментировать
Религия и мировоззрение
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена