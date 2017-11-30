Первый день работы Архиерейского собора Русской православной церкви продемонстрировал насыщенную повестку: программный доклад патриарха Кирилла включил несколько десятков пунктов, изложенных на 70 страницах печатного текста. Собор проходит в Москве с 29 ноября по 4 декабря. По уставу РПЦ это высший орган иерархического управления Церковью. Собор созывается не реже одного раза в четыре года. В этом году он приурочен к 100-летию восстановления патриаршества на Руси и началу большевистских атеистических гонений. О резонансных темах собора и личном восприятии их патриархом, о проповеди в соцсетях, о том, когда закончатся исследования "екатеринбургских останков", приписываемых семье Николая II, о делегациях из-за рубежа и о том, как сделать священников образованнее, а храмы – привлекательнее для детей, в эксклюзивном интервью РИА Новости рассказал глава патриаршей пресс-службы священник Александр Волков. Беседовал Алексей Михеев.

- Отец Александр, в первый день собора патриарх Кирилл пожаловался на плохую работу епархий в соцсетях и заверил, что у архиереев будут появляться свои аккаунты и блоги. Нет ли опасения, что это будет делаться "для галочки"? Есть ли в планах общецерковные курсы блогерства?

— Патриарх отметил, что служителям Церкви нельзя пренебрегать этим новым общественным явлением — социальными сетями, которые являются такой же составляющей нашей жизни, как телевидение. То есть, социальные сети, по мысли Патриарха, — это еще один инструмент проповеди. Но им нужно уметь пользоваться, в противном случае он принесет вред, есть риск порезаться этим орудием, при необдуманном его использовании. Поэтому как раз всем поголовно проходить курсы сетевой грамотности не надо, все же область довольно специфическая при использовании ее в качестве орудия миссии. И в первую очередь нужно руководствовавться пониманием того, что есть опасность превращения инструмента в предмет самолюбования. Патриарх предостерегает нас от этой духовной опасности.

- А в чем вообще уникальность и значимость этого собора?

— В первую очередь — в осознании последнего столетия бытия Русской церкви. За этот век Церковь прошла длинный и мучительный путь, была фактически уничтожена. Но эти страдания, порой непереносимые, сформировали тот внутренний смысл, благодаря которому мы видим небывалый расцвет церковной жизни все последние 25 лет. Только через глубокое осмысление нашего непростого прошлого мы можем говорить о дальнейшем развитии Церкви.

- Каким темам собора – 2017 придает наибольшее значение патриарх Кирилл?

— Одна из главных тем в повестке дня Церкви в последние годы — образование и молодежь. Именно эти темы активно обсуждаются на соборе. Они же являются первоочередными для патриарха. Он уделяет очень большое внимание образованию духовенства, ратует за то, чтобы священники были образованными и культурными людьми, чтобы они могли говорить о евангельских истинах на понятном всем языке и вести за собой людей.

Особую ответственность предстоятель чувствует за детей, воспитанников воскресных школ. Церковь сейчас систематизирует обучение в воскресных школах, опираясь на наиболее эффективные методики и практики. Это непростая тема. Как сделать так, чтобы воскресная школа не превращалась в аналог средней общеобразовательной? Чтобы дети приходили в нее с интересом и получали в ней что-то особенно важное для своей души и будущего развития? Это — вопросы для соборного обсуждения.

Отдельная тема — молодежь. Мы видим, как в храмы приходит все больше молодых семей с маленькими детьми, и ко всем мы должны проявить отдельный подход, чтобы быть услышанными. Ведь это будущее нашей страны и будущее нашей Церкви.

© РИА Новости / Сергей Пятаков Перейти в фотобанк Архиерейский собор отложил решение по останкам царской семьи

— Эта тема важна для наших прихожан, и Церковь слышит свою паству. Но не секрет, что верующие порой придерживаются совершенно противоположных взглядов на историю царской семьи и исследования останков, найденных под Екатеринбургом. Именно поэтому патриарх настаивает на том, чтобы всестороннее изучение, экспертизы продолжались до тех пор, пока все вопросы не будут сняты. Он никого не торопит. Всем участникам процесса предоставляется возможность высказаться. И только на основании результатов всех экспертиз и всех мнений впоследствии будет решаться вопрос о признании "екатеринбургских останков". И на соборе, конечно, эта тема обсуждается.

- Известно, что на 100-летие восстановления патриаршества на Руси, к которому приурочен Архиерейский собор, в Москву приедут главы и представители других поместных православных Церквей мира и что совместное богослужение 4 декабря в храме Христа Спасителя станет кульминацией торжеств. Насколько это важно? Ожидается ли делегация Константинопольского патриархата, с которым у Русской церкви традиционно непростые отношения? И что будут обсуждать в ходе двусторонних встреч?

— Не так часто предстоятели Церквей имеют возможность собираться вместе, и всегда эти встречи носят экстраординарный характер. У нас очень добрые, братские отношения со всеми поместными православными Церквами, и патриарх Кирилл будет очень рад видеть их предстоятелей в Москве и молиться вместе с ними. Мы ожидаем и делегацию Константинопольского патриархата. Разумеется, в беседах предстоятелей свое отражение найдут такие важные для православного мира темы, как защита гонимых христиан в разных точках планеты и положение нашей Церкви на Украине.

- Приходилось ли вам во время посещения с патриархом регионов сталкиваться с тем, что какие-то решения предыдущих соборов "не доходили" до мест?

— Патриарх приезжает в епархии не для того, чтобы проводить инспекции, а для того, чтобы своими глазами увидеть жизнь людей, Церкви на местах и разделить с верующими радость совместной молитвы. А соборные решения носят магистральный характер. Это общие установки, которые реализуются в той или иной епархии в зависимости от ее специфики.

Сегодня в большинстве епархий замечательно развивается социальное служение. Патриарх видит, как помогают беременным, бездомным, пожилым людям, как социальное служение находит поддержку государства. Но, например, в некоторых епархиях Средней Азии масштабная социальная миссия подчас невозможна — из-за местных законов. Тогда Церковь сосредотачивает свои усилия на других аспектах.

- На соборе традиционно обсуждаются вопросы внутреннего церковного устройства. За последние годы создано множество новых епархий, и очень часто можно услышать вопрос: "А зачем?"

— Мы нередко сталкиваемся с большими трудностями, с непониманием и закрытостью людей. Чтобы "докричаться" до человека, найти путь к его душе – нужна "ювелирная", адресная работа. И для этого в самые отдаленные города и села отправляются молодые, сильные и образованные епископы. Тогда там, где раньше люди видели священника только по телевизору, начинает возрождаться настоящая церковная жизнь. Да, нам говорят: "Куда спешить? Зачем так много епархий? Для чего вам столько архиереев?" Но мы знаем, что нам есть куда спешить! У нас на самом деле мало времени для того, чтобы запустить те внутренние процессы духовного оздоровления нашего общества, без которых оно просто задохнется.

- Последний вопрос: личное отношении патриарха к событиям столетней давности?

— Жизнь семьи патриарха тесно связана с историей Русской церкви в самый непростой период. Его дед был священнослужителем, защищал православие, насколько это было в его силах, и преследовался за это властями, был заключенным, сидел на Соловках. Отец Святейшего также очень сильно претерпел от советской власти. Этот опыт для патриарха Кирилла очень важен. В своем служении он опирается на стойкость своих родителей, на их готовность вплоть до смерти защищать Церковь. Поэтому вспоминаемые сегодня события вековой давности — это очень важная страница церковной истории, которая является и историей патриарха. Он всегда будет хранить ее в своем сердце.