Патриарх Кирилл рассказал об увеличении числа капелланов РПЦ за четыре года

МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Патриарх Кирилл рассказал участникам Архиерейского собора РПЦ об увеличении с 2013 года числа штатных военных священников в вооруженных силах РФ.

"За межсоборный период число назначенных штатных военных священнослужителей увеличилось на 148 человек, и составляет сегодня 176 человека. К этому можно еще добавить 45 кандидатуры, которые в настоящее время проходят согласование в Министерстве обороны или оформление в епархиях", — заявил патриарх Кирилл

Таким образом, по его словам, 84% штатных должностей "уже замещены или будут вскоре замещены". На внештатной основе разные силовые структуры окормляют 773 священнослужителя.

Заседание Архиерейского собора Русской православной церкви в первый день его работы продлилось более восьми часов. Последнее заседание пройдет 2 декабря.