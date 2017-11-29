Патриарх обеспокоен попытками властей Украины вмешиваться в дела Церкви

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал всех верующих усилить молитвы за Украинскую православную церковь и выразил особую обеспокоенность попытками политиков вмешиваться в вопросы внутренней церковной жизни на Украине.

"Особое беспокойство вызывают попытки со стороны определенных политических сил вмешиваться в вопросы внутренней жизни Церкви, препятствовать регистрации ее общин, закрепить религиозную дискриминацию на законодательном уровне", — сказал патриарх, выступая на Архиерейском соборе.

По его словам, в сложившейся ситуации митрополит Киевский Онуфрий, епископат, духовенство и все верующие УПЦ МП "нуждаются в сугубых молитвах". Патриарх также отметил, что события последних лет подтверждают, что Украинская православная церковь остается единственной силой, способной объединять украинское общество.

"Мужественная, взвешенная позиция ее священноначалия, не позволяющего втянуть Церковь в конфликт ни на одной из его сторон, приносит свои благие плоды. Приносят свои плоды усилия Церкви по освобождению пленных, в значительных объемах оказывается гуманитарная помощь мирным жителям Донбасса, пострадавшим от военных действий. В миротворческом подвиге Украинской православной церкви проявляется её любовь к Украине, её подлинный патриотизм", — отметил глава РПЦ.

Текстовую трансляцию доклада патриарха в храме Христа Спасителя осуществляет церковный портал "Приходы".