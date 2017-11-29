Патриарх Кирилл сообщил об итогах встречи с папой Римским

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на Архиерейском соборе Русской церкви отметил определенные подвижки после его исторической встречи с папой Римским на Кубе в 2016 году, в частности, в виде появления термина "геноцид христиан".
"Важное место в подписанной нами с Папой совместной декларации занимает призыв к деятельному миротворчеству и общественной солидарности на Украине. И священноначалие Русской православной церкви, и Святой престол не раз подчеркивали, что единственным способом решить украинский конфликт является претворение в жизнь минских соглашений", — продолжил предстоятель.
По его мнению, заявление о том, что уния не является средством для достижения единства между Церквами и что в православно-католических отношениях недопустим прозелитизм в любых видах, стало "важной предпосылкой для достижения межконфессионального согласия на Украине". "Впервые в истории такая оценка унии и прозелитизма была сделана не только с православной стороны, но и со стороны главы Римско-Католической церкви", — заявил патриарх, текстовую трансляцию выступления которого осуществляет церковный портал "Приходы" prichod.ru.
Кроме того, одним из итогов встречи патриарха Кирилла с папой Римским стало принесение в Русскую православную церковь мощей святителя Николая Чудотворца летом этого года. Святыне поклонилось несколько миллионов человек, напомнил глава РПЦ.