РПЦ поможет восстановить Сирию и вернуть беженцев домой, заявил патриарх

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Русская православная церковь будет участвовать в послевоенном восстановлении Сирии, оказывая "всемерную помощь" в восстановлении храмов и жилья в стране, а также посодействует возвращению беженцев, заявил в среду патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Ранее предстоятель Церкви поблагодарил МИД России и власти страны за защиту сирийцев от истребления и отметил, что РПЦ все время поддерживала Антиохийскую церковь, центр которой исторически находится в Дамаске. "В том числе и материально, содействуем организации гуманитарных конвоев", — отметил первоиерарх.
Делегация Антиохийской церкви прибудет в Москву на торжества, посвященные столетию восстановления патриаршества в России.
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