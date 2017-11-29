РПЦ поможет восстановить Сирию и вернуть беженцев домой, заявил патриарх

Митрополит Астанайский и Казахстанский, митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий, патриарх Московский и всея Руси Кирилл и митрополит Токийский и всея Японии Даниил на открытии Архиерейского собора РПЦ в храме Христа Спасителя в Москве

Митрополит Астанайский и Казахстанский, митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий, патриарх Московский и всея Руси Кирилл и митрополит Токийский и всея Японии Даниил на открытии Архиерейского собора РПЦ в храме Христа Спасителя в Москве

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Русская православная церковь будет участвовать в послевоенном восстановлении Сирии, оказывая "всемерную помощь" в восстановлении храмов и жилья в стране, а также посодействует возвращению беженцев, заявил в среду патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

"Настало время всерьез задуматься о разрешении проблем, с которыми Сирия столкнется после установления мира. Важнейшим вопросом является создание условий для безопасного проживания христиан, возвращения беженцев, необходимо восстановление разрушенных храмов, инфраструктуры и жилья. Русская церковь будет всемерно содействовать этому процессу", — сказал патриарх.

Ранее предстоятель Церкви поблагодарил МИД России и власти страны за защиту сирийцев от истребления и отметил, что РПЦ все время поддерживала Антиохийскую церковь, центр которой исторически находится в Дамаске. "В том числе и материально, содействуем организации гуманитарных конвоев", — отметил первоиерарх.

Делегация Антиохийской церкви прибудет в Москву на торжества, посвященные столетию восстановления патриаршества в России.

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