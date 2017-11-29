Патриарх Кирилл обеспокоен ситуацией с восстановлением храмов в Молдавии

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил обеспокоенность снижением финансирования программ по восстановлению храмов в Молдавии, а также надежду на то, что последние законодательные изменения в Казахстане "не приведут к ограничению социальной и просветительской деятельности Церкви" в этой стране.

Предстоятель РПЦ в среду выступил на Архиерейском соборе Русской православной церкви. Говоря о ситуации в Молдавии, он сообщил, что в этой стране "в последние годы наметилась тенденция к снижению финансирования программ, нацеленных на реконструкцию и реставрацию многих храмов и монастырей, представляющих особое культурное значение для страны".

Патриарх коснулся также ситуации в других странах постсоветского пространства. В частности, он напомнил, что в Казахстане был принят закон "Об утверждении концепции государственной политики в религиозной сфере в Республике Казахстан на 2017-2020 годы". В документе подчеркивается светский характер государства в свете опасности радикализации общества и существующих угроз религиозного экстремизма.

Предстоятель РПЦ выразил "твердую надежду на то, что деятельность Митрополичьего округа в Республике Казахстан и впредь будет пользоваться поддержкой государства и общества, а законодательные изменения не приведут к ограничению социальной и просветительской деятельности Церкви".

Текстовую трансляцию доклада патриарха, который проходит без участия представителей СМИ, осуществляет церковный портал "Приходы".