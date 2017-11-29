Патриарх Кирилл считает, что не каждый священник может быть блогером

МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Талант для общения в социальных сетях и искренность в разговоре с журналистами жизненно необходимы многим священнослужителям, заявил в среду на Архиерейском соборе Русской православной церкви патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

"Пусть наше слово, обращенное к обществу, в том числе через СМИ, будет искренним, а не напыщенным или лицемерным, содержательным, а не декларативным и пустым, ободряющим, а не менторским и осуждающим. Чтобы даже напоминая о запретах, мы в первую очередь заботились о направлении людей к Божественной любви", — сказал предстоятель Русской православной церкви.

Он добавил, что не всем священникам дан талант для общения с людьми в социальных сетях и не каждый священнослужитель может стать талантливы блогером. Он призвал архиереев и священников при общении со СМИ "выйти за пределы официоза" и уделять большее внимание темам, которые будоражат общество.

Патриарх считает, что непонимание зачастую возникает, когда форма общения с журналистами выбрана неверно. "Важно разумно относиться к каждому произнесенному слову", — отметил патриарх Кирилл.