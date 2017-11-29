Патриарх Кирилл призвал усилить борьбу с сектами и неоязычеством

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Русская православная церковь должна выработать более системный подход и направить усилия миссионеров на противодействие сектантам и неоязычеству, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Архиерейского собора РПЦ.

"Актуальной является проблема неоязычества. Необходимо предпринять усилия, чтобы преодолеть эту угрозу умам и душам людей. Была проведена предварительная исследовательская работа, результаты которой направлены в епархии", — сказал патриарх, слова которого приводит информационная служба Архиерейского собора.

Предстоятель РПЦ обратился к членам собора с просьбой поделиться опытом противодействия неоязычеству в возглавляемых ими епархиях.

По словам патриарха, необходимо, чтобы епархии и приходы, встречаясь с активностью тех или иных сектантских групп, получали своевременные и исчерпывающие практические консультации.

"В Синодальном миссионерском отделе имеется структура, которая обеспечивает правовое консультирование епархий при их противодействии сектантам. Следует расширить эту деятельность, чтобы рекомендации давались также в сфере профилактики сектантской угрозы и в сфере пастырского попечения о жертвах сект и об их семьях. В ряде епархий существуют епархиальные антисектантские центры с серьезными наработками — необходимо, чтобы их опыт был доступен самому широкому кругу церковных миссионеров", — подчеркнул патриарх.