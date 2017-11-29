Патриарх Кирилл заявил о недостатке православных детских садов в России

МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Количество православных детских садов в стране явно недостаточно, их сеть необходимо развивать, сказал в среду патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая с докладом на заседании Архиерейского собора.

Патриарх отметил, что сегодня Церковью разработана образовательная программа и методическая база для включения духовно-нравственного компонента в программу детских садов. По его словам, эти документы составлены применительно к законодательству России, но могут быть адаптированы и к законодательству других стран.

"Синодальный отдел религиозного образования готов оказать необходимую методическую поддержку тем митрополиям и епархиям, которые были бы готовы учреждать детские сады", ― подчеркнул предстоятель Русской православной церкви.

В настоящее время в России существуют "единицы" православных детских садов, уточнили РИА Новости в патриаршей пресс-службе.