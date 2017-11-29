Трамп ретвитнул исламофобские видео

МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп ретвитнул антимусульманские видео, размещенные в Twitter британского крайне правого политика Джейды Франсен, осужденной за религиозные притеснения, сообщает The Guardian.

Трамп, имея более 43 миллионов подписчиков, ретвитнул три видео Франсен. На одном из них группа мусульман сталкивает мальчика с крыши. На втором видео мусульманин уничтожает статую Девы Марии, а на третьем мигранты обижают голландского мальчика на костылях.

Президент никак не прокомментировал видео, размещая их у себя на странице. Затем Трамп вернулся к более привычной для себя тематике: начал жаловаться на поддельные новости CNN.