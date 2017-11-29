Лидера православных активистов задержали за антиабортную акцию у Госдумы

МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Антиабортная акция "Остановите мясорубку" православного общественного движения "Сорок сороков", прошедшая в среду у входа в Госдуму РФ, закончилось задержанием лидера движения, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Сорока сороков".

Полиция сопроводила участников акции, координаторов "Сорока Сороков" Андрея Кормухина и Игоря Ильина, в ОВД по Тверскому району ЦАО, где они в настоящее время и находятся.

Участники акции сегодня планировали также провести одиночные пикеты у зданий администрации президента РФ, Конституционного Суда, Совета Федерации, Минздрава и Дома Правительства.

До задержания Ильин во время акции у Госдумы крутил фарш через мясорубку, утверждая, что, по его словам, символизирует совершение абортов. Он также держал в руках плакат: "Ты родился, а меня убили".

"Если мы не людоедское, не человеконенавистническое общество, мы обязательно должны внести изменения в Конституцию и сделать так, чтобы общество и государство защищало человеческую жизнь с момента зачатия, а не с момента рождения", — заявил в свою очередь Кормухин.

Он напомнил, что ранее общественное движение "За жизнь" собрало во всех регионах России 1 200 000 подписей за запрет абортов, которые передали в администрацию президента РФ. По его мнению, в России давно пора создать государственно-общественный фонд с привлечением традиционных конфессий. Благодаря ему станет возможным принимать на воспитание детей-сирот в детдома семейного типа, богатый опыт организации которых есть у Русской православной церкви.

"Фонд также должен будет оказывать поддержку тем женщинам, которые растят детей самостоятельно без мужа. Существует множество способов спасти детей, но для этого ответственность должна лечь на плечи общества, государства и мужчин вместо того, чтобы взваливать все на хрупкие плечи женщин", — добавил Кормухин.