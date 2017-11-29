Песков прокомментировал дело о возможном ритуальном убийстве царской семьи

Место обнаружения останков семьи российского императора Николая II на территории мужского монастыря во имя Святых царственных страстотерпцев в урочище Ганина Яма

Место обнаружения останков семьи российского императора Николая II на территории мужского монастыря во имя Святых царственных страстотерпцев в урочище Ганина Яма

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в повестку дня в Кремле не входит вопрос о том, являлся ли расстрел царской семьи ритуальным убийством.

Ранее на конференции "Дело об убийстве царской семьи: новые экспертизы и материалы. Дискуссия" старший следователь по особо важным делам СК РФ Марина Молодцова сообщила, что следствие планирует назначить психолого-историческую экспертизу, чтобы выяснить, не являлся ли расстрел царской семьи ритуальным убийством.

Отвечая на вопрос о том, как в Кремле относятся к тому, что следственный комитет намерен выяснить, был ли расстрел царской семьи ритуальным убийством, Песков сказал: "Это не вопрос нашей повестки дня".

Последний российский император Николай II и его семья были расстреляны летом 1918 года в Екатеринбурге. В 2000 году Русская церковь причислила Николая II и членов его семьи к лику святых, после вскрытия захоронения под Екатеринбургом останки членов императорской семьи были захоронены в усыпальнице Петропавловского собора Санкт-Петербурга. Осенью 2015 года следователи возобновили расследование дела о гибели Романовых. В настоящее время также проводятся экспертизы, связанные с установлением подлинности найденных в 2007 году останков, возможно, царевича Алексея и великой княжны Марии.