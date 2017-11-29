Архиерейский собор может сделать выводы в отношении решений собора на Крите

МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Архиерейский собор РПЦ, как ожидается, сделает "какие-то выводы" в отношении решений Критского собора, заявил в среду на брифинге в перерыве Собора пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков.

"Можно ожидать, что какие-то решения, выводы всего Архиерейского собора будут сделаны по этой теме", — сказал он, отвечая на вопрос журналистов.

Собор на Крите состоялся в конце июня 2016 года под председательством Константинопольского патриарха Варфоломея. Его участники приняли шесть документов и выступили с посланием, где говорится об их отношении к основным событиям и проблемам современного мира. В Соборе участвовали предстоятели 10 из 14 поместных церквей. Не приехавшие на Крит Русская, Антиохийская, Болгарская и Грузинская церкви были не согласны с регламентом и порядком подготовки Собора, а также текстами некоторых принимаемых документов.

Священный Синод РПЦ признал Собор православных церквей на Крите важным событием, отметив при этом, что он не может рассматриваться как Всеправославный, а принятые на нем документы — "как выражающие общеправославный консенсус". При этом Синод РПЦ постановил передать документы, которые обсуждались на Крите, для изучения синодальной библейской-богословской комиссии, выводы которой должны быть представлены Синоду.