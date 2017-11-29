На открытии Архиерейского собора Русской православной церкви в храме Христа Спасителя в Москве. 29 ноября 2017

На открытии Архиерейского собора Русской православной церкви в храме Христа Спасителя в Москве. 29 ноября 2017

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Архиерейский собор РПЦ не примет окончательного решения по "екатеринбургским останкам". Об этом заявил на брифинге в перерыве Собора пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков.

"Окончательные решения по теме "екатеринбургских останков" будут приняты тогда, когда закончатся все исследования и будут проведены все экспертизы. Сейчас они еще не завершены. Поэтому обсуждение на этом Архиерейском соборе темы "екатеринбургских останков" носит промежуточный характер, — сказал Волков.

Последнего российского императора Николая II и его семью расстреляли в 1918 году в Екатеринбурге. В 1991-м под эти городом, в Поросенковом логе, обнаружили захоронение, предположительно с останками царской четы и трех дочерей, великих княжон. В 2007 году недалеко от этого места нашли еще одно захоронение, возможно, цесаревича Алексея и великой княжны Марии.

В 2000 году Русская церковь причислила Николая II и членов его семьи к лику святых, после вскрытия захоронения под Екатеринбургом останки членов императорской семьи были захоронены в усыпальнице Петропавловского собора Санкт-Петербурга. Осенью 2015 года следователи возобновили расследование дела о гибели членов дома Романовых.