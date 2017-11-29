МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Воссоединение Русской православной (РПЦ) и Русской зарубежной церквей (РПЦЗ) 10 лет назад привело к реализации многих совместных социальных, молодежных и других проектов и позволило представителям двух церквей "лучше узнать друг друга", заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на открытии в среду Архиерейского собора РПЦ.

Русская православная церковь за рубежом (РПЦЗ) возникла в 1920-х годах и объединила эмигрировавшую или оказавшуюся в изгнании после революции 1917 года и гражданской войны в России часть духовенства. В 2007 году был подписан Акт о каноническом общении РПЦ и РПЦЗ, сделавший РПЦЗ самоуправляемой частью РПЦ.

"Мы вместе благодарили Бога за драгоценный дар единства, обретенный 10 лет назад. За истекшие годы архиереи, клирики и миряне, ранее разделенные в результате исторических обстоятельств прошлого, смогли лучше узнать друг друга. Этому способствовало множество совместных проектов, в частности, в молодежной среде", — сказал патриарх.

Вместе с тем, добавил он, важно, чтобы были предприняты усилия для "осуществления или нового осмысления предложений, которые были выдвинуты в дни подписания "Акта о каноническом общении" и во время подготовительных работ к этому историческому событию". Патриарх пояснил, что речь идет об "упорядочении канонического положения епархий и приходов русского зарубежья".