Патриарх Кирилл назвал число духовенства и храмов РПЦ

МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Число штатного духовенства РПЦ составляет 39,414 тысячи человек, сообщил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на открытии Архиерейского собора РПЦ.

"Если говорить о суммарном числе духовенства, штатного и заштатного, то оно составляет более 40 тысяч человек", — сообщил патриарх.

По словам патриарха, в это число входят 4,640 тысячи штатных дьяконов. Прирост духовенства за год — 521 человек. Он уточнил, что это данные на начало 2017 года.

"Число архиереев составляет 293 человека", — сообщил патриарх, уточнив, что речь идет только о действующих епископах.

Патриарх сообщил, что сейчас у РПЦ 303 епархии, что на 144 больше, чем в 2009 году. Также у РПЦ 36,878 тысячи действующих храмов, 462 мужских и 482 женских монастыря.

"Эта статистика включает епархии дальнего зарубежья", — подчеркнул патриарх.

Ранее патриарх Кирилл сообщил, что общее число членов Московского патриархата, "проживающих как в России, так и за ее пределами", составляет около 180 миллионов человек.