Патриарх Кирилл призвал священнослужителей не превращаться в медиаперсон

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на Архиерейском соборе Русской православной церкви призвал архиереев и священнослужителей не превращаться в "администраторов" и успешных "медиаперсон" и не забывать о высоком характере их служения.

"Мы видим, что церкви непрестанно пытаются навязать жизнь по правилам мира сего… Горько видеть, когда отдельные служители церкви способствуют этому, безрассудно обращая то священное, к хранению которого их призвал Господь, на служение сиюминутным, суетным и, в конечном счете, тленным вещам. Это в том числе происходит тогда, когда священник — совершитель таинств и проповедник Божий — уступает место администратору или медиаперсоне, претендующей на популярность модератора общественных процессов", — сказал патриарх.

Предстоятель отметил, что в таком клирике "блекнет образ священнослужителя как живой иконы Христа, как свидетеля иной жизни, устроенной по иным, отличным от обычного мира законам".

"На примере такого священника люди могут в конечном итоге перестать видеть сакральный характер церкви, поставив ее в один ряд с общественными организациями", — добавил патриарх.