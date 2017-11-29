В храме Христа Спасителя начался Архиерейский собор РПЦ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил торжественный молебен по случаю начала Архиерейского собор РПЦ. 29 ноября 2017

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил торжественный молебен по случаю начала Архиерейского собор РПЦ. 29 ноября 2017

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил торжественный молебен по случаю начала Архиерейского собора Русской православной церкви в храме Христа Спасителя.

Пленарное заседание Архиерейского собора началось в зале Церковных соборов храма в 10:00. На Собор, который обычно проходит раз в несколько лет, приехали иерархи из всех российских и зарубежных епархий РПЦ.

Согласно уставу РПЦ, высшими органами церковной власти и управления являются Поместный собор, Архиерейский собор и Священный синод. Синод управляет церковью в период между соборами, его члены составляют президиум Архиерейского собора. Предыдущее собрание прошло в феврале 2016 года.

Соборы делятся на Вселенские, в которых участвуют представители всех поместных церквей, и поместные — на них собираются иерархи определенной церкви. Архиерейский собор — разновидность последнего, с той лишь разницей, что участвует в нем исключительно высший церковный епископат.

На собрании епископы обсуждают и решают вопросы вероучения, религиозной и церковной жизни, а также нравственные темы.

Ожидается, что в этом году иерархи обсудят тему расстрелянной семьи императора Николая II, вопрос об общецерковном прославлении, образовательную тематику, документы, посвященные положению монастырей и церковному браку, а также использование монахами интернета.

Впервые Собор посетит Владимир Путин.