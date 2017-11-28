Папа Франциск призвал лидеров Мьянмы уважать все национальные группы

БАНГКОК, 28 ноя – РИА Новости. Папа Римский Франциск, выступивший во вторник в столице Мьянмы Нейпьидо, призвал лидеров страны уважать права всех национальных и религиозных групп, проживающих в Мьянме, не упомянув тем не менее отдельно непризнанное властями национальное меньшинство рохинджа, сообщает во вторник таиландский телеканал Nation TV.

Выступая с заявлением после встречи с нобелевским лауреатом и фактическим главой правительства Мьянмы государственным советником Аун Сан Су Чжи, глава Ватикана призвал к миру и уважению прав "всех без исключения национальных групп" страны.

"Будущим Мьянмы должен быть мир. Мир, основанный на уважении к достоинству и правам каждого члена общества, уважении к каждой этнической группе и ее самоидентификации, уважении к законности, и уважении к демократическому порядку, который дает возможность каждому индивидууму и каждой группе – без исключений – вносить свой законный вклад в достижение общего блага", — сказал папа Франциск, слова которого цитирует телеканал.

Ранее в двух своих публичных выступлениях в Ватикане глава католической церкви призывал молиться за рохинджа, называя их "братьями и сестрами", однако за два дня визита в Мьянму понтифик ни разу не произнес слово "рохинджа", которое правительство Мьянмы официально не признает, считая этнических бенгальцев мьянманского штата Ракхайн нелегальными мигрантами из Бангладеш.

В течение двух дней визита глава Ватикана встретился с руководством вооруженных сил Мьянмы, главами всех религиозных общин страны, включая буддийскую и мусульманскую, а также с государственным советником Аун Сан Су Чжи. Отдельно встречался папа Франциск и с руководителем буддийского ордена "Шуейджин" монахом Ситагу Схаядо, проповедующим "социально-активный буддизм" и являющимся одним из лидеров фундаменталистского националистического течения в мьянманской буддийской сангхе (общенациональной монашеской общине).

В среду в Янгоне понтифик отслужит две мессы для мьянманских католиков. В бывшей столице и крупнейшем городе Мьянмы в эти дни собрались около 200 тысяч верующих, прибывших, в основном, из дальних пограничных районов страны. Большинство из 700 тысяч католиков Мьянмы, составляющих немного более одного процента населения страны, принадлежат к горным народностям и национальным меньшинствам.

Более полумиллиона рохинджа (рохинья), этнических бенгальцев-мусульман, проживающих в штате Ракхайн в Мьянме, бежали в пограничные районы соседней Бангладеш за последние три месяца, после организованного нападения боевиков-рохинджа на мьянманские пограничные посты и воинские части, и масштабной ответной операции мьянманских военных.

Беженцы находятся в настоящее время в лагерях перемещенных лиц на территории Бангладеш. Мьянма и Бангладеш подписали на прошлой неделе протокол об их репатриации. В соответствии с этим документом, процесс репатриации должен начаться в середине января 2018 года.