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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Впервые в истории: Путин посетит Архиерейский собор

07:0528.11.2017
(обновлено: 07:25 28.11.2017)
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© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкВ.Путин в храме Христа Спасителя в Москве. Архивное фотоВ.Путин в храме Христа Спасителя в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин приедет в Храм Христа Спасителя на Архиерейский собор Русской православной церкви, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Первая встреча

Храм Христа Спасителя
© РИА Новости / Антон Скрипунов
Архиерейский собор-2017: что решит РПЦ через сто лет после революции
Песков, отвечая на вопрос о планах Путина посетить Архиерейский собор, ответил утвердительно. "Есть", — сказал он.

Как отметил пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков, это произойдет впервые. Отвечая на вопрос о прошлых встречах Владимира Путина с архиереями РПЦ, а также приезжавшими в Москву предстоятелями и представителями поместных православных Церквей мира, Волков уточнил, что это происходило в Кремле.

"Впервые глава государства приедет на Архиерейский собор в храм Христа Спасителя, где встретится с членами собора — епископатом Русской православной церкви", — сказал РИА Новости Волков.

Роль церкви в обществе

В свою очередь глава Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что приезд Путина на Архиерейский собор РПЦ подчеркнет важную роль Церкви в современном обществе и внимание к историческому контексту: 100-летию восстановления патриаршества на Руси и трагических революционных событий октября 1917 года.

Архиерейский собор. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Духовенство из 22 стран примет участие в Архиерейском соборе РПЦ в Москве
"В последние годы, когда проводится Архиерейский собор Русской православной церкви, глава государства обращается к его участникам с приветствием", — сказал Легойда.

По его словам, Архиерейский собор РПЦ, который проводится раз в несколько лет (по уставу — не реже одного раза в четыре года), получает приветствия и от лидеров ряда других стран канонической ответственности Московского патриархата. "Такое внимание светской власти к церковной жизни говорит о той важной роли, которую играет Церковь в современном обществе", — отметил Легойда.

Он напомнил, что встречи президента с архиереями имели место и в прошлом, но прежде они проходили в Кремле. "В данном случае президент принял решение приехать в храм Христа Спасителя, где проходит Архиерейский собор. Это, как представляется, подчеркивает особое отношение к Церкви, высокую оценку ее значения в жизни государства и общества в целом", — пояснил собеседник агентства.

Восстановление справедливости

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Религиовед объяснил важность визита Путина на Архиерейский собор
Ведущий научный сотрудник и руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН, религиовед и социолог религии Роман Лункин считает, что посещение Путиным мероприятий Архиерейского собора станет актом восстановления исторической справедливости и символом хорошего сотрудничества Церкви и государства.

В этом году участники Архиерейского собора вспомнят не только возрождение патриаршества на Руси в 1917 году, после более чем 200-летнего синодального периода (подчинения церкви государству), но и столетие начала Поместного собора РПЦ, на котором был избран патриарх Тихон, и столетие революционных событий и последовавших затем атеистических гонений.

"Если он придет на сам собор, то это будет символическим событием. Последний раз так поступали византийские императоры, которые даже вмешивались в ход церковных заседаний", — считает Лункин.

По его словам, предстоящий визит президента – событие, которое станет актом доброго сотрудничества Русской церкви и государства и еще раз подчеркнет значимость церковных институтов для российской истории.

Председатель Синодального информационного отдела РПЦ Владимир Легойда. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Легойда прокомментировал предстоящий визит Путина на Архиерейский собор
"Здесь важна еще и годовщина избрания на патриарший престол святителя Тихона. Это восстановление исторической справедливости. Прерывается замкнутый круг революций, жестокого отношения к духовенству. Восстанавливается символическая целостность русского мира, который как понятие имеет большое значение для президента", — продолжил эксперт.

Святитель Тихон (Белавин, 1865-1925) — первый московский патриарх со времени восстановления в России патриаршества. Канонизированный в 1989 году, он провел годы своего служения в поисках приемлемого компромисса между Церковью и советской властью. В конечном итоге его арестовали. До конца жизни патриарх Тихон оставался под следствием, в декабре 1924 года на него было совершено покушение, после которого святитель слег и в апреле 1925 года скончался. По сей день он остается одним из самых почитаемых архиереев, возглавлявших Русскую православную церковь.

"Государство фактически убило патриарха Тихона, поэтому это очень красивый жест по отношению к Церкви", — заключил Лункин.

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Религия и мировоззрение
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