Легойда прокомментировал предстоящий визит Путина на Архиерейский собор

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости, Ольга Липич. Приезд президента РФ Владимира Путина на Архиерейский собор Русской православной церкви, который пройдет на этой неделе в московском храме Христа Спасителя, подчеркнет важную роль Церкви в современном обществе и внимание к историческому контексту: 100-летию восстановления патриаршества на Руси и трагических революционных событий октября 1917 года. Об этом, комментируя предстоящее событие, заявил РИА Новости глава Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что Путин планирует посетить Архиерейский собор.

"В последние годы, когда проводится Архиерейский собор Русской православной церкви, глава государства обращается к его участникам с приветствием", — сказал Легойда.

По его словам, Архиерейский собор РПЦ, который проводится раз в несколько лет (по уставу — не реже одного раза в четыре года), получает приветствия и от лидеров ряда других стран канонической ответственности Московского патриархата. "Такое внимание светской власти к церковной жизни говорит о той важной роли, которую играет Церковь в современном обществе", — отметил Легойда.

Он напомнил, что встречи президента с архиереями имели место и в прошлом, но прежде они проходили в Кремле. "В данном случае президент принял решение приехать в храм Христа Спасителя, где проходит Архиерейский собор. Это, как представляется, подчеркивает особое отношение к Церкви, высокую оценку ее значения в жизни государства и общества в целом", — пояснил собеседник агентства.

Архиерейский собор-2017 приурочен к 100-летию Поместного собора Русской православной церкви 1917-1918 годов и к 100-летию восстановления патриаршества на Руси после более чем 200 лет синодального периода (подчинения Церкви государству). И приезд президента на такой собор, по словам Легойды, "это также внимание государства и к тому историческому контексту, в котором он проходит". "Мы не только вспоминаем 100-летие событий октября 1917 года, но и 100-летие начала работы Поместного собора, и 100-летие восстановления патриаршества", — добавил представитель Церкви.

В связи с тем, что собор приурочен к этим датам, планируется, что в Москву приедут делегации всех поместных православных Церквей мира (всего в мире их насчитывается 15). И большинство из них будут возглавлять их предстоятели. "Приезд главы государства на такое собрание, как ожидается, станет свидетельством внимания к мировому православию", — заключил Легойда.