МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин встретится с членами Архиерейского собора — епископатом Русской православной церкви, сообщил пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что Путин планирует посетить Архиерейский собор.

"Впервые глава государства приедет на Архиерейский собор в храм Христа Спасителя, где встретится с членами собора — епископатом Русской православной церкви", — сказал РИА Новости Волков.

Архиерейский собор пройдет 29 ноября – 2 декабря и соберет гостей со всего православного мира, а 4 декабря патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавит торжественное богослужение в храме Христа Спасителя, на которое прибудут сотни иерархов со всего мира.

Заседания Архиерейского собора пройдут в кафедральном храме Христа Спасителя, их по традиции возглавит патриарх Московский и всея Руси Кирилл. За четыре дня собор должен ответить на самые актуальные вопросы современной духовной и общественной жизни — как монаху жить с интернетом, сколько раз можно жениться православным и зачем учить культуре в школах.

Архиерейский собор — высший орган иерархического церковного управления, созывается патриархом и синодом не реже одного раза в четыре года. В этом году его участники вспомнят не только возрождение патриаршества на Руси в 1917 году, после более чем 200-летнего синодального периода (подчинения церкви государству), но и столетие начала Поместного собора РПЦ, на котором был избран первый в новое время патриарх Тихон, и столетие революционных событий и последовавших затем атеистических гонений.

Сто лет назад, 28 октября 1917 года, на Поместном соборе РПЦ патриархом Московским и всея России был избран митрополит Тихон, впоследствии прославленный в лике святых и возглавивший сонм новомучеников. А его возведение на патриарший престол состоялось 4 декабря 1917 года – в праздник Введения во храм Богородицы.