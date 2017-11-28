Путин впервые приедет на Архиерейский собор

МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Президент России Владимир Путин приедет в Храм Христа Спасителя на Архиерейский собор Русской православной церкви, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Есть", — ответил он на вопрос о планах президента посетить Архиерейский собор.

В свою очередь, пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков сказал РИА Новости, что это произойдет впервые. "Впервые глава государства приедет на Архиерейский собор в храм Христа Спасителя, где встретится с членами собора — епископатом Русской православной церкви", — сообщил он.

Отвечая на вопрос о прошлых встречах Владимира Путина с архиереями РПЦ, а также приезжавшими в Москву предстоятелями и представителями поместных православных Церквей мира, Волков уточнил, что эти встречи проходили в Кремле.

Архиерейский собор пройдет 29 ноября – 2 декабря и соберет гостей со всего православного мира, а 4 декабря патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавит торжественное богослужение в храме Христа Спасителя, на которое прибудут сотни иерархов со всего мира.

Заседания Архиерейского собора пройдут в кафедральном храме Христа Спасителя, их по традиции возглавит патриарх Кирилл. За четыре дня собор должен ответить на самые актуальные вопросы современной духовной и общественной жизни — как монаху жить с интернетом, сколько раз можно жениться православным и зачем учить культуре в школах.

Архиерейский собор — высший орган иерархического церковного управления, созывается патриархом и синодом не реже одного раза в четыре года. В этом году его участники вспомнят не только возрождение патриаршества на Руси в 1917 году, после более чем 200-летнего синодального периода (подчинения церкви государству), но и столетие начала Поместного собора РПЦ, на котором был избран первый после перерыва патриарх Тихон, и столетие революционных событий и последовавших затем гонений на Церковь.