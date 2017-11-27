В комиссии РПЦ многие считают убийство царской семьи ритуальным

Бюст российского императора Николая II на территории мужского монастыря во имя Святых царственных страстотерпцев в урочище Ганина Яма на месте обнаружения останков царской семьи

Бюст российского императора Николая II на территории мужского монастыря во имя Святых царственных страстотерпцев в урочище Ганина Яма на месте обнаружения останков царской семьи

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Многие члены церковной комиссии по исследованию "екатеринбургских останков" не имеют сомнений в ритуальном характере убийства царской семьи, заявил в понедельник секретарь комиссии епископ Тихон (Шевкунов) на конференции "Дело об убийстве Царской семьи: новые экспертизы и материалы. Дискуссия".

"У нас самое серьезное отношение к версии о ритуальном убийстве. Больше того, у значительной части церковной комиссии нет сомнения в том, что это убийство было ритуальным. Но это надо все доказать, обосновать", — сказал Шевкунов, выступая с заключительным словом. Конференция прошла под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Епископ Тихон, в частности, обратил внимание на тот факт, каким образом был убит император Николай II, "пусть даже отрекшийся". "Были распределены все жертвы по убийствам (между несколькими участниками расстрела — ред.), а бОльшая часть путь попала в императора. Все хотели быть цареубийцами — уже это одно говорит о том, что для многих это был особый ритуал", — отметил Шевкунов.

Он добавил, что версия о ритуальном убийстве — это "серьезный вопрос, который сейчас изучают следователи". Представитель РПЦ выразил мнение, что на следующей подобной дискуссии ее участники вновь вернутся к данной теме.

Старший следователь по особо важным делам СК РФ Марина Молодцова ранее на конференции сообщила, что следствие планирует назначить психолого-историческую экспертизу, чтобы выяснить, не являлся ли расстрел царской семьи ритуальным убийством.

Последний российский император Николай II и его семья были расстреляны летом 1918 года в Екатеринбурге. В 2000 году Русская церковь причислила Николая II и членов его семьи к лику святых, после вскрытия захоронения под Екатеринбургом останки членов императорской семьи были захоронены в усыпальнице Петропавловского собора Санкт-Петербурга. Осенью 2015 года следователи возобновили расследование дела о гибели Романовых. В настоящее время также проводятся экспертизы, связанные с установлением подлинности найденных в 2007 году останков, возможно, царевича Алексея и великой княжны Марии.