Патриарх более девяти часов вел конференцию по "екатеринбургским останкам"

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в понедельник более девяти часов вел конференцию в Сретенском монастыре "Дело об убийстве Царской семьи: новые экспертизы и материалы", посвященную изучению результатов исследования останков, найденных под Екатеринбургом.

Предстоятелю Русской церкви 20 ноября исполнился 71 год. Конференция началась в 10 утра, а завершилась в 19.30. Прямую трансляцию вели телеканалы "Спас" и "Союз". В центре внимания участников форума был вопрос о подлинности так называемых екатеринбургских останков, который уже не один год волнует общественность.

Обсуждение предварительных результатов экспертиз прошло в преддверии Архиерейского собора Русской православной церкви, который откроется в храме Христа Спасителя 29 ноября. Уже объявлено, что высшие церковные иерархи также обсудят расследование обстоятельств гибели семьи последнего российского императора.

Как сообщил на конференции патриарх, у Церкви еще не сформирована позиция по результатам исследований, а "окончательное суждение будет иметь Архиерейский собор".

Николай II и его семья были расстреляны летом 1918 года в Екатеринбурге. В 2000 году Русская церковь причислила Николая II и членов его семьи к лику святых, после вскрытия захоронения под Екатеринбургом останки членов императорской семьи были захоронены в усыпальнице Петропавловского собора Санкт-Петербурга. Осенью 2015 года следователи возобновили расследование дела о гибели членов дома Романовых. В настоящее время также проводятся экспертизы, связанные с установлением подлинности найденных в 2007 году останков, возможно, царевича Алексея и великой княжны Марии.