Слухам об отсечении головы Николая II нет подтверждения, заявил историк

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Слухи, что большевики якобы отсекли голову отрекшемуся от престола российскому императору Николаю II и отправили в Кремль, не нашли подтверждения при расследовании обстоятельств гибели царской семьи, заявил главный научный сотрудник Института российской истории РАН, исследователь истории российских спецслужб, доктор юридических наук Василий Христофоров.

Выступая в понедельник на конференции "Дело об убийстве Царской семьи: новые экспертизы и материалы. Дискуссия", Христофоров рассказал, что иногда озвучивается версия, что головы императора, его супруги и наследника, цесаревича Алексия якобы после убийства были отсечены и переданы "на хранение в Кремль".

"Версия об отсечении головы не подтверждается. У нас нет ни одного не только документа, но ни одного косвенного свидетельства участника событий по поводу отсечения головы", — сказал Христофоров, являющийся членом патриаршей комиссии по изучению результатов исследования "екатеринбургских останков".

Как подчеркнул историк, советские государственные органы не использовали метод отсечения голов для сбора доказательств, в противном случае это свидетельствовало бы, что они взяли на вооружение аналогичные способы отвергаемого ими имперского периода. В связи с этим Христофоров напомнил историю с доставкой в Россию головы участника Кавказской войны, аварского вождя Хаджи-Мурата.

"Нет ни одного свидетельства участников событий о том, что голова императора отсекалась и привозилась, в том числе, в офисы кабинета, квартиры Ленина. Нет упоминаний", — подчеркнул Христофоров. О подобных предположениях, заключил эксперт, можно говорить "как о не соответствующих действительности".

Последний российский император Николай II и его семья были расстреляны летом 1918 года в Екатеринбурге. В 2000 году Русская церковь причислила Николая II и членов его семьи к лику святых, после вскрытия захоронения под Екатеринбургом останки членов императорской семьи были захоронены в усыпальнице Петропавловского собора Санкт-Петербурга. Осенью 2015 года следователи возобновили расследование дела о гибели членов дома Романовых. В настоящее время также проводятся экспертизы, связанные с установлением подлинности найденных в 2007 году останков, возможно, царевича Алексея и великой княжны Марии.