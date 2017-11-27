Судмедэксперт сообщил о новых предполагаемых захоронениях детей Николая II

МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Исследователи обнаружили, возможно, новые места захоронения останков двух царских детей (предположительно, цесаревича Алексея и великой княжны Марии); известная к настоящему времени их возможная могила не является единственной, сообщил завотделом судебно-медицинской идентификации личности Российского центра судебно-медицинской экспертизы, доктор медицинских наук Виктор Звягин.

Звягин принимает участие в конференции "Дело об убийстве Царской семьи: новые экспертизы и материалы. Дискуссия", которая проходит в понедельник с участием патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Последний российский император Николай II и его семья были расстреляны летом 1918 года в Екатеринбурге. В 1991 году было обнаружено захоронение в Поросенковом логе под Екатеринбургом (предположительно, останки царской четы и трех дочерей, великих княжон); в 2007 году недалеко от этого места было найдено еще одно захоронение (возможно, цесаревича Алексея и великой княжны Марии).

По словам Звягина, установлено, что в захоронении, обнаруженном в 2007 году, находятся останки подростка 12-14 лет и девушки 18-19 лет. По данным следствия, тела Алексея и Марии были сожжены. Согласно расчетам экспертов, основанным на новейшей методике, в результате сожжения их тел должно было остаться примерно 3,4 килограмма зольных останков. Однако к настоящему времени исследователи располагают, отметил Звягин, лишь "около ста граммами костных останков и 20 граммами зубов".

"Совершенно ясно, что обнаружено только одно из нескольких мест криминального захоронения. Следовательно, нужно продолжать поиски. Имеются сведения, что обнаружены несколько мест, где возможно их (останков – ред.) нахождение — методами 3d-радаров", — сказал Звягин.

Он уточнил, что "по признакам пола, возраста, давности захоронения и условий, которые были направлены на уничтожение трупов, костные объекты, найденные на Старой Коптяковской дороге в 2007 году, могли принадлежать двум членам царской семьи".

По его словам, сохранились, в том числе, мелкие фрагменты свода черепа двух человек — затылочные кости, зубы, другие костные останки. "Мнение о том, что они были полностью сожжены до золы, ошибочно", — добавил эксперт.

Последний российский император Николай II и его семья были расстреляны летом 1918 года в Екатеринбурге. В 2000 году Русская церковь причислила Николая II и членов его семьи к лику святых, после вскрытия захоронения под Екатеринбургом останки членов императорской семьи были захоронены в усыпальнице Петропавловского собора Санкт-Петербурга. Осенью 2015 года следователи возобновили расследование дела о гибели членов дома Романовых. В настоящее время также проводятся экспертизы, связанные с установлением подлинности найденных в 2007 году останков, возможно, царевича Алексея и великой княжны Марии.