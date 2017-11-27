Патриарх удивлен, что власти СССР не уничтожили захоронение Романовых

МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что не понимает, почему советские власти не уничтожили захоронение царской семьи под Екатеринбургом, если оно действительно является подлинным.

Предстоятель РПЦ в понедельник принимает участие в конференции "Дело об убийстве Царской семьи: новые экспертизы и материалы. Дискуссия".

Последний российский император Николай II и его семья были расстреляны летом 1918 года в Екатеринбурге. В 1991 году было обнаружено захоронение в Поросенковом логе под Екатеринбургом (предположительно, останки царской четы и трех дочерей, великих княжон); в 2007 году недалеко от этого места было найдено еще одно захоронение (возможно, цесаревича Алексея и великой княжны Марии).

"Почему, зная о месте захоронения царской семьи, власти не уничтожили эти останки? Почему на протяжении всей советской истории органы (госбезопасности – ред.), зная о "Записке Юровского" (о расстреле и захоронении Романовых — ред.), не озаботились этим, почему не уничтожили само захоронение?" — сказал патриарх, обращаясь к присутствующим в зале экспертам.

После последовавшего молчания в зале, предстоятель добавил, что это "вопрос, на который нет доказательного ответа – могут быть только предположения".

Один из участников конференции после этого предположил, что ответ заключается в том, что "советская власть чувствовала себя достаточно крепко и считала, что никто эти останки не найдет". Материалы, непосредственно касающиеся захоронения царской семьи, долгое время были засекречены.

Бывший руководитель следствия Владимир Соловьев, расследовавший дело об убийстве царской семьи с 1991 по 2015 годы, ранее отмечал, что представители советской власти, особенно на первых порах, пытались внушить населению мысль о полном сожжении трупов. По словам Соловьева, это было гарантией того, что "не начнутся самодеятельные поиски тел и не появится тайное место поклонения мощам".

Последний российский император Николай II и его семья были расстреляны летом 1918 года в Екатеринбурге. В 2000 году Русская церковь причислила Николая II и членов его семьи к лику святых, после вскрытия захоронения под Екатеринбургом останки членов императорской семьи были захоронены в усыпальнице Петропавловского собора Санкт-Петербурга. Осенью 2015 года следователи возобновили расследование дела о гибели членов дома Романовых. В настоящее время также проводятся экспертизы, связанные с установлением подлинности найденных в 2007 году останков, возможно, царевича Алексея и великой княжны Марии.