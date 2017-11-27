РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Патриарх удивлен, что власти СССР не уничтожили захоронение Романовых

15:1927.11.2017
107315
© Пресс-служба Патриарха Московского и всея РусиПерейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси КириллПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
© Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что не понимает, почему советские власти не уничтожили захоронение царской семьи под Екатеринбургом, если оно действительно является подлинным.

Предстоятель РПЦ в понедельник принимает участие в конференции "Дело об убийстве Царской семьи: новые экспертизы и материалы. Дискуссия".

Последний российский император Николай II и его семья были расстреляны летом 1918 года в Екатеринбурге. В 1991 году было обнаружено захоронение в Поросенковом логе под Екатеринбургом (предположительно, останки царской четы и трех дочерей, великих княжон); в 2007 году недалеко от этого места было найдено еще одно захоронение (возможно, цесаревича Алексея и великой княжны Марии).

"Почему, зная о месте захоронения царской семьи, власти не уничтожили эти останки? Почему на протяжении всей советской истории органы (госбезопасности – ред.), зная о "Записке Юровского" (о расстреле и захоронении Романовых — ред.), не озаботились этим, почему не уничтожили само захоронение?" — сказал патриарх, обращаясь к присутствующим в зале экспертам.

После последовавшего молчания в зале, предстоятель добавил, что это "вопрос, на который нет доказательного ответа – могут быть только предположения".

Место обнаружения останков семьи российского императора Николая II на территории мужского монастыря во имя Святых царственных страстотерпцев в урочище Ганина Яма
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
СК выяснит, был ли расстрел царской семьи ритуальным убийством
Один из участников конференции после этого предположил, что ответ заключается в том, что "советская власть чувствовала себя достаточно крепко и считала, что никто эти останки не найдет". Материалы, непосредственно касающиеся захоронения царской семьи, долгое время были засекречены.

Бывший руководитель следствия Владимир Соловьев, расследовавший дело об убийстве царской семьи с 1991 по 2015 годы, ранее отмечал, что представители советской власти, особенно на первых порах, пытались внушить населению мысль о полном сожжении трупов. По словам Соловьева, это было гарантией того, что "не начнутся самодеятельные поиски тел и не появится тайное место поклонения мощам".

Последний российский император Николай II и его семья были расстреляны летом 1918 года в Екатеринбурге. В 2000 году Русская церковь причислила Николая II и членов его семьи к лику святых, после вскрытия захоронения под Екатеринбургом останки членов императорской семьи были захоронены в усыпальнице Петропавловского собора Санкт-Петербурга. Осенью 2015 года следователи возобновили расследование дела о гибели членов дома Романовых. В настоящее время также проводятся экспертизы, связанные с установлением подлинности найденных в 2007 году останков, возможно, царевича Алексея и великой княжны Марии.

Комментировать
Религия и мировоззрение
Комментарии
10 пользователей оставили 10 комментариев
Комментировать
гарипова ольга гарипова
Сначала надо убедиться, действительно ли это останки царской семьи, действительно ли был расстрел именно там, а потом уже и ручки в удивлении разводить.
16:26
27.11.2017
ОтветитьНе отвечать
yaroslavyev
Забавные комментарии. Они не удивляют, конечно. А вот почему авторы подобных людей сохранили могилы убитых ими девушек, мальчика и супружеской пары... Действительно удивительно. Дело было в общей безграмотности скорее всего. Менее квалифицированных людей чем большевики у власти в России точно никогда не было. В мире может и наберется пара прецедентов. Расплата за цветную революцию была жестокой и очень бы хотелось перестать уже платить за этот акт национального позора.
16:24
27.11.2017
ОтветитьНе отвечать
Αμαρδιακος Αμαρδοι
Меня больше интересует, зачем в СССР строили церкви, и почему всех попов не поубивали и не запретили религию...печалька!
16:01
27.11.2017
ОтветитьНе отвечать
galaction.tereshin
На мой взгляд, ответ на вопрос Московского Патриарха Кирилла (Гундяева) содержится в его вопросе. В самом деле, сокрытием следов убийства Николая II и его семьи занимались "советские люди". И эти "советские люди" делали всё по-советски, то есть также как "трудились" их предки (например, криушане - жители деревни Криуши).
P.S. Описывая процесс пахоты у криушан, С. А. Есенин написал: "Почти вся деревня вскачь пахала одною сохою на паре заезженных кляч".
15:51
27.11.2017
ОтветитьНе отвечать
sigislaz
Товарищ, а не большевики Христа распяли? Лучше у себя порядок наведите. Вот заняться не чем! Популисты, демагоги.
15:46
27.11.2017
ОтветитьНе отвечать
Илья Казаков
Почему не уничтожили? Потому что на это есть метафизические причины. Вам ли это не знать...
15:44
27.11.2017
ОтветитьНе отвечать
radiozaboy
Удивлён, что советская инквизиция оказалась немного человечнее православной? Ну да, язычников семьями в срубах не жгли.
15:37
27.11.2017
ОтветитьНе отвечать
Alex U
Потому что он был им безразличен.
15:30
27.11.2017
ОтветитьНе отвечать
Cicicipi
Большевики с мёртвыми не воевали, им живых врагов хватало. Мёртвые не кусаются.
15:24
27.11.2017
ОтветитьНе отвечать
Илья Маркелов
А зачем? В СССР служило уйма царских офицеров и чиновников. Царя убили члены социал-демократической партии, демократы уничтожали Россию, а коммунисты её спасли и восстановили, незачем им царские могилы громить.
15:24
27.11.2017
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена