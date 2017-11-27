Симпозиум в Сретенской обители проходит несмотря на звонок о "минировании"

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Конференция по "екатеринбургским останкам", которая проходит в понедельник на территории Сретенского монастыря, в здании семинарии, работает в обычном режиме.

Ранее в понедельник СМИ сообщили об анонимном звонке о якобы "минировании" в Сретенском храме на Лубянке.

Как передает корреспондент РИА Новости, после запланированного перерыва заседание конференции только что возобновилось. Эвакуации на территории Сретенского монастыря не проводится.

"Пока тишина", — сообщил агентству один из сотрудников охраны, обеспечивающих безопасность работы форума. В конференции принимает участие патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

По словам представителя охраны здания, работа осуществляется в обычном режиме.

Конференция "Дело об убийстве Царской семьи: новые экспертизы и материалы. Дискуссия" проходит в понедельник в течение всего дня в Сретенском монастыре.