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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

СК допросил более 20 человек, нашедших захоронение царской семьи

12:0027.11.2017
(обновлено: 14:23 27.11.2017)
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© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкБюст российского императора Николая II. Архивное фотоБюст российского императора Николая II. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Следователи после возобновления расследования по делу об убийстве членов царской семьи допросили более 20 человек, обнаруживших захоронение их останков и участвовавших в раскопках этих захоронений, сообщила в понедельник старший следователь по особо важным делам СК РФ Марина Молодцова на конференции "Дело об убийстве Царской семьи: новые экспертизы и материалы. Дискуссия".

Великие княжны, дочери Императора Николая II, Мария, Татьяна, Анастасия и Ольга
© РИА Новости
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Историк рассказал о ходе экспертизы "екатеринбургских останков"

"С момента возобновления расследования допрошено более 20 свидетелей из числа лиц, обнаруживших захоронение останков девяти и двух лиц в Поросенковом логе, а также участвовавших в раскопках этих захоронений. С их участием произведены осмотры места происшествия — и Ганина яма, и Поросенков лог, где они рассказали об обстоятельствах, известных им по делу", — сказала Молодцова.

По ее словам, следствие в настоящее время рассматривает все версии убийства членов царской семьи, в том числе версию полного сожжения тел в районе Ганиной Ямы, для ее проверки назначена, в том числе, молекулярно-генетическая экспертиза. В рамках расследования данной версии "были обнаружены и взяты образцы почвы с территории монастыря Царственных Страстотерпцев".

Монастырь находится в районе Ганиной Ямы у шахты, где, по одной из версий, были уничтожены (сожжены) тела членов царской семьи и их слуг — всего 11 человек.

Члены царской семьи, их доктор Евгений Боткин и трое слуг были расстреляны в ночь на 17 июля 1918 года в доме инженера Ипатьева в Екатеринбурге. В советское время среди исследователей гибели Романовых существовали разные предположения по поводу того, что стало с останками. Следователь Николай Соколов, начавший расследование в 1919 году, пришел к выводу о том, что все 11 тел были уничтожены путем сожжения и воздействия серной кислоты в районе Ганиной Ямы.

Публицист, историк, исследователь судьбы царской семьи Анатолий Степанов
© Фото : из личного архива Анатолия Степанова
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Другая основная версия основывалась на "Записке Юровского" — свидетельстве организатора убийства Романовых Якова Юровского — о расстреле и последующем захоронении останков. По этой версии, в ночь с 18 на 19 июля 1918 года тела членов царской семьи и лиц из их окружения были захоронены у Старой Коптяковской дороги вблизи железнодорожного переезда №184. При этом останки двух человек были сожжены и захоронены неподалеку.

Захоронение на Старой Коптяковской дороге близ Екатеринбурга — в так называемом Поросенковом логу — впервые обнаружила группа исследователей в 1979 году, но публично заявлять тогда об этом никто не стал. Только в июле 1991 года было произведено официальное вскрытие могилы, в которой находились останки девяти человек, а в 1993 году Генпрокуратура РФ возбудила дело о расследовании гибели семьи Романовых.

По мнению следствия, найденные останки принадлежали членам царской семьи — Николаю II, его супруге Александре Федоровне, трем их дочерям — Ольге, Татьяне, Анастасии, доктору Евгению Боткину и трем слугам — Анне Демидовой, Алоизию Труппу и Ивану Харитонову. Фрагменты костей, предположительно, цесаревича Алексия и четвертой дочери — великой княжны Марии обнаружили при проведении археологических раскопок лишь в 2007 году к югу от места первого захоронения.

Заседание оргкомитета по подготовке к юбилею Первой мировой войны
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Последний российский император Николай II и его семья были расстреляны летом 1918 года в Екатеринбурге. В 2000 году Русская церковь причислила Николая II и членов его семьи к лику святых, после вскрытия захоронения под Екатеринбургом останки членов императорской семьи были захоронены в усыпальнице Петропавловского собора Санкт-Петербурга. Осенью 2015 года следователи возобновили расследование дела о гибели членов дома Романовых. В настоящее время также проводятся экспертизы, связанные с установлением подлинности найденных в 2007 году останков, возможно, царевича Алексея и великой княжны Марии.

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