РПЦ высоко оценивает ход расследования по делу о гибели Романовых

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Русская православная церковь высоко оценивает ход нынешнего расследования обстоятельств гибели и захоронения царской семьи, заявил в понедельник секретарь патриаршей комиссии по исследованию "екатеринбургских останков" епископ Тихон (Шевкунов).

"Следствие ведется на самом высоком уровне. Лично за следствием наблюдает председатель Следственного комитета (Александр Бастрыкин — ред.), а руководит следствием генерал-лейтенант юстиции Игорь Краснов (зампредседателя СК)", — сказал Шевкунов на конференции "Дело об убийстве Царской семьи: новые экспертизы и материалы. Дискуссия".

По его словам, в целом исследовательская работа ведется "очень интенсивно".

Последний российский император Николай II и его семья были расстреляны летом 1918 года в Екатеринбурге. В 2000 году Русская церковь причислила Николая II и членов его семьи к лику святых, после вскрытия захоронения под Екатеринбургом останки членов императорской семьи были захоронены в усыпальнице Петропавловского собора Санкт-Петербурга. Осенью 2015 года следователи возобновили расследование дела о гибели членов дома Романовых. В настоящее время также проводятся экспертизы, связанные с установлением подлинности найденных в 2007 году останков, возможно, царевича Алексея и великой княжны Марии.