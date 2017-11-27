Загадка царской могилы: обстоятельства гибели Романовых обсудят в Москве

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости, Сергей Стефанов. В Московской патриархии объявили о проведении 27 ноября давно ожидаемой открытой конференции "Дело об убийстве царской семьи: новые экспертизы и материалы". В центре внимания — вопрос о подлинности так называемых екатеринбургских останков, который уже не один год волнует православную общественность.

Конференция пройдет в преддверии Архиерейского собора Русской православной церкви, который откроется в храме Христа Спасителя 29 ноября. Уже известно, что высшие иерархи также обсудят расследование обстоятельств гибели семьи последнего российского императора.

Признает ли РПЦ "екатеринбургские останки" царскими? Не исключено, что уже совсем скоро — по итогам форума и Архиерейского собора — ответ на этот вопрос станет более очевиден.

Неожиданная находка через 70 лет

Члены царской семьи, их доктор Евгений Боткин и трое слуг были расстреляны в ночь на 17 июля 1918 года в доме инженера Ипатьева в Екатеринбурге. В советское время среди исследователей гибели Романовых существовали разные предположения по поводу того, что стало с останками. Следователь Николай Соколов, начавший расследование в 1919 году, пришел к выводу, что все 11 тел были уничтожены путем сожжения и воздействия серной кислоты в районе Ганиной Ямы.

© Public domain Комната в подвале дома Ипатьева, где была расстреляна царская семья в ночь с 16 на 17 июля 1918 года © Public domain Комната в подвале дома Ипатьева, где была расстреляна царская семья в ночь с 16 на 17 июля 1918 года

Другая основная версия основывалась на "записке Юровского" — свидетельстве организатора убийства Романовых Якова Юровского. В ней содержались сведения о расстреле и последующем захоронении останков. По этой версии, в ночь с 18 на 19 июля 1918 года тела членов царской семьи и лиц из их окружения были преданы земле у Старой Коптяковской дороги, вблизи железнодорожного переезда № 184. При этом останки двух человек были сожжены и закопаны неподалеку.

Захоронение на Старой Коптяковской дороге близ Екатеринбурга — в так называемом Поросенковом логу — впервые обнаружила группа исследователей в 1979 году, но публично заявлять тогда об этом никто не стал. Только в июле 1991 года было произведено официальное вскрытие могилы, в которой находились останки девяти человек, а в 1993 году Генпрокуратура России возбудила дело о гибели семьи Романовых.

По мнению следствия, найденные останки принадлежали членам царской семьи — Николаю II, его супруге Александре Федоровне, трем их дочерям — Ольге, Татьяне, Анастасии, доктору Евгению Боткину и трем слугам — Анне Демидовой, Алоизию Труппу и Ивану Харитонову. Фрагменты костей, предположительно, цесаревича Алексея и четвертой дочери — Великой княжны Марии обнаружили при проведении археологических раскопок лишь в 2007 году (к югу от места первого захоронения).

Следствие, проведенное в 1990-х годах, пришло к выводу о подлинности "екатеринбургских останков", и в 1998 году они были захоронены в усыпальнице Романовых в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга. Однако Русская церковь тогда не получила ответов на ряд вопросов (кроме того, ее просьба о проведении дополнительных экспертиз не была удовлетворена), поэтому не признала результаты расследования. А в 2000 году Николай II и члены его семьи были причислены РПЦ к лику святых в чине страстотерпцев.

Новое следствие о гибели Романовых

Осенью 2015 года возобновилось расследование дела о гибели членов дома Романовых. На этот раз — в тесном взаимодействии с представителями Русской православной церкви. Была сформирована новая следственная группа, дело взято под контроль главой СК Александром Бастрыкиным.

На прошлом Архиерейском соборе в феврале 2016 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что им "получены заверения на самом высоком уровне, что никакой торопливости и привязывания окончания следствия к тем или иным датам допущено не будет". "Следствие продлится столько времени, сколько необходимо для того, чтобы установить истину", — пообещал тогда предстоятель.

По делу был назначен ряд новых экспертиз, основные из них — историко-архивная, антропологическая, судебно-медицинская и генетическая. Исследования проводятся в том числе и за рубежом. Дополнительные экспертизы были назначены и для подтверждения подлинности найденных позднее предполагаемых останков Алексея и Марии.

Московская патриархия учредила специальную церковную комиссию по изучению результатов нового исследования. Официальные спикеры РПЦ неоднократно напоминали о том, что здесь необходимо исключить "любые спекуляции и подгонки под любые даты".

О немалом общественном резонансе, который имеет "дело Романовых", говорит хотя бы то, что государство учло просьбу Церкви и пошло на беспрецедентный шаг, позволив приоткрыть "тайну следствия". А именно: хотя эксперты не могут разглашать результаты исследований до закрытия следственного дела, тем не менее в виде исключения отдельные беседы с участниками экспертиз, с разрешения Следственного комитета, с июля этого года начал публиковать портал Сретенского монастыря "Православие.ру".

Таким образом, какие-то итоги уже есть.

Что известно на данный момент

Среди наиболее интересных открытий — обнаружение на "черепе № 4", предположительно, принадлежащем Николаю II, следов удара саблей (на жизнь цесаревича Николая в 1891 году в Японии покушался полицейский). Как сообщил криминалист и судебный медик Вячеслав Попов, были проведены два современных рентгеновских исследования, и мультиспиральная компьютерная томография выявила на правой стороне черепа два продольных углубления. Согласно выводам экспертов, это старый заживший перелом, прижизненный, который "соответствует удару продолговатым рубящим предметом, например саблей".

Помимо этого, при исследовании черепа № 4 была выявлена асимметрия подбородка, которая явно видна и на фотографии молодого Николая Романова ("правая часть подбородочного выступа выражена более, чем левая").

Кандидат биологических наук, эксперт-антрополог Денис Пежемский отмечает, что установлены также схожие особенности на черепах, предположительно, императора Николая II и Александра III. При проведении фиксации анатомических аномалий черепа, которые передаются по наследству, исследователи нашли такую яркую деталь на черепе № 4, как "вставочную косточку Os triquetrum", которая изредка образуется в месте схождения затылочной и теменных костей. Такая же косточка описана экспертами на черепе государя Александра III.

Уже известны данные и проведенной стоматологической экспертизы. Она подтвердила, что в найденном в 1991 году близ Екатеринбурга захоронении находились пять родственников (один мужчина и четыре женщины). Было установлено, что все имели наследственное заболевание зубов — ранний кариес и персонального стоматолога, что говорило об их высоком социальном статусе. У женщин были серебряные амальгамные пломбы, которые не ставили рядовым людям.

"Если говорить о скелете № 7 — предполагается, что это Александра Федоровна, — то тут были поставлены искусственные зубы фантастической работы, — рассказал Вячеслав Попов. — Например, два передних резца были сделаны из фарфора с золотыми стержнями и платиновыми крампонами. Были лишь единичные опыты такой работы, это — эксклюзивное лечение".

В целом, по оценке эксперта Санкт-Петербургского городского и Ленинградского областного бюро судебно-медицинской экспертизы, заслуженного деятеля науки России Владимира Трезубова, о кровном родстве пяти человек (отца, матери и трех дочерей) свидетельствуют очень многие признаки: "стоматологические и антропометрические, то есть по черепу и по челюстям".

При этом комплексная историческая и генетическая экспертизы пока еще не завершены. Об одном из открытий недавно сообщил сам секретарь патриаршей комиссии епископ Тихон (Шевкунов). А именно, что обнаружен уникальный документ — свидетельство военного комиссара Петра Ермакова о приказе председателя Всероссийского центрального исполнительного комитета (ВЦИК) Якова Свердлова о расстреле Николая II. Из этого следует, что решение о расстреле принималось на самом верху. Только императора или и всей царской семьи, пока неизвестно.

Таким образом, можно сделать вывод, что обнародованные результаты проведенных исследований, так или иначе, пока подтверждают заключение следствия 1990-х годов о подлинности останков, найденных в Поросенковом логу.

Версия "Поросенкова лога"

В воспоминаниях участников захоронения тел членов царской семьи и лиц из свиты говорится о том, что этот процесс проходил в два этапа: после первоначального захоронения в районе Четырехбратского рудника (Ганиной Ямы) в ночь с 18 на 19 июля 1918 года трупы всех 11 человек были вывезены для дальнейшего их сокрытия и уничтожения в более надежное место — в район глубоких шахт.

Однако из-за того, что грузовик застрял в грязи у железнодорожного переезда № 184 в Поросенковом логу, тела решили захоронить там же, а какие возможно — сжечь. По данным следствия, были сожжены цесаревич Алексей и Великая княжна Мария, оставшиеся фрагменты их костей (несколько десятков граммов) захоронили, а остальные девять человек были обезображены кислотой и похоронены неподалеку.Допрошенные в ходе "белогвардейского" следствия свидетели, заночевавшие с 18 на 19 июля 1918 года в районе переезда № 184, также рассказали о том, что ночью в районе Поросенкова лога находились чекисты и стоял грузовик.

Старший следователь — криминалист СК и бывший руководитель следствия Владимир Соловьев, расследовавший дело об убийстве царской семьи с 1991 по 2015 год, в подтверждение версии о подлинности "екатеринбургских останков" приводит, например, тот факт, что одна из пуль, найденных в районе Ганиной Ямы, была выпущена из того же пистолета, что и пуля, обнаруженная в захоронении девяти человек в Поросенковом логу.

© РИА Новости / Павел Лисицын Перейти в фотобанк Гильзы и пули, обнаруженные в Ганиной Яме и в Поросенковом логу ("первое" и "второе" захоронения царских останков), которые были выпущены из того же нагана, который использовался при расстреле царской семьи в доме Ипатьева © РИА Новости / Павел Лисицын Перейти в фотобанк Гильзы и пули, обнаруженные в Ганиной Яме и в Поросенковом логу ("первое" и "второе" захоронения царских останков), которые были выпущены из того же нагана, который использовался при расстреле царской семьи в доме Ипатьева

В этой могиле имелись явные следы воздействия серной кислоты на скелеты погибших, а рядом были найдены многочисленные осколки японских сосудов из-под серной кислоты и фрагменты обшивки ящиков из-под кислоты. Подобные же находки были сделаны и у захоронения, предположительно, царевича Алексея и княжны Марии (там же был обнаружен и фрагмент тельняшки наследника).

Современное следствие, по словам Соловьева, не исключает, что сожжение двух детей царя могло начаться в районе Ганиной Ямы и продолжиться в районе Старой Коптяковской дороги. В подтверждение версии о том, что тела были сожжены с использованием горючих и агрессивных веществ, говорит и тот факт, что в захоронении Алексея и Марии были найдены три пули, в которых отсутствовали сердечники, то есть свинец вытек под действием высокой температуры.

Соловьев обращает внимание и на тот факт, что в ходе еще первого следствия митохондриальная ДНК Александры Федоровны и четырех ее дочерей, найденных в захоронении под Екатеринбургом, полностью совпала с ДНК ныне живущих потомков английской королевы (императрица была внучкой английской королевы Виктории).

Опровергая предположения некоторых экспертов о том, что в Поросенковом логу якобы было создана "фальшивая" царская могила большевиками, следователь отмечает, что в двух захоронениях в районе Старой Коптяковской дороги не найдено ни одного предмета, явно свидетельствующего о возможной принадлежности останков членам царской семьи. "При фальсификации захоронения такие "подтверждающие" предметы наверняка бы появились в могиле", — говорит Соловьев, подключившийся к обсуждению темы останков на церковном портале.

Наоборот, представители советской власти, особенно на первых порах, пытались внушить населению мысль о полном сожжении трупов. Это было гарантией того, что "не начнутся самодеятельные поиски тел и не появится тайное место поклонения мощам".

Версия "Ганиной Ямы"

В свою очередь, сторонники версии уничтожения всех 11 тел в районе Ганиной Ямы напоминают, что белым следствием в 1918-1919 годах там были обнаружены драгоценности, разрубленные тяжелым острым предметом. Объяснение этому имеется, если тела сжигались: их разрубали на части, поэтому драгоценности также были разрезаны.

© РИА Новости / Сергей Пятаков Перейти в фотобанк Бюст российского императора Николая II на территории мужского монастыря во имя Святых царственных страстотерпцев в урочище Ганина Яма на месте обнаружения останков царской семьи © РИА Новости / Сергей Пятаков Перейти в фотобанк Бюст российского императора Николая II на территории мужского монастыря во имя Святых царственных страстотерпцев в урочище Ганина Яма на месте обнаружения останков царской семьи

Эксперты, придерживающиеся этой версии, также обращают внимание на большое количество использованных бензина и серной кислоты в районе Ганиной Ямы (данное утверждение, однако, подвергается сомнению современным следствием) и на то, что тела там находились в течение более чем полутора суток. В условиях приближения к городу белых "похоронная команда" вряд ли могла заниматься в течение такого длительного времени чем-то иным, кроме уничтожения (сожжения) трупов, считают некоторые исследователи.

Критически относясь к захоронению в Поросенковом логу, сторонники версии "Ганиной Ямы" отмечают "слишком сильную нехватку костей" в могиле на Старой Коптяковской дороге. Так, приводятся данные о том, что всего из этого захоронения было извлечено около 800 костей, из которых специалисты затем собрали девять скелетов, при этом они недосчитались в общей сложности не менее трети костей. Отсюда критики официальной версии делают вывод о том, что данная могила является "ненастоящей", — кости сюда были "подброшены" позднее с какой-то целью.

Есть и вопросы по конкретным скелетам. Так, судебный медик профессор Владимир Звягин ранее на одной из конференций говорил о том, что скелет № 4 (предположительно, императора) принадлежит "больному человеку дигестивного телосложения, склонному к полноте". В то время как архивные данные свидетельствуют о том, что Николай II вел очень активный образ жизни, постоянно занимался гимнастикой, был очень сильным и выносливым человеком. Кроме того, хотя последние экспертизы показали, что человек, которому принадлежал череп № 4, никогда не лечил зубов, известно, что император к стоматологам обращался.

Схожие сомнения у специалистов, критикующих версию "Поросенкова лога", есть и относительно скелета № 3, который относят к одной из дочерей царской четы. Как отмечается, этот скелет является самым низким по росту (159 см), а по возрасту из скелетов сестер — самым старшим. Однако старшие из великих княжон отнюдь не были самыми маленькими по росту…

Как бы там ни было, экспертизы еще продолжаются, расследование не окончено. Секретарь патриаршей комиссии по исследованию "екатеринбургских останков" епископ Тихон (Шевкунов) однажды заметил, что суждение относительно церковного почитания или непочитания их как святых мощей может вынести только "соборный разум Православной церкви". А для этого надо набраться терпения и ждать. После завершения следствия и получения всех материалов экспертиз в РПЦ считают важным провести по их результатам широкое научное и общественное обсуждение.

В июле 2018 года исполняется ровно 100 лет с момента расстрела царской семьи.