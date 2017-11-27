"Патриарх, помоги!": обмен пленными и "черная метка" для Порошенко

Блок-пост на окраине Горловки Донецкой области, на котором произойдет обмен военнопленными между ДНР и Украиной

Блок-пост на окраине Горловки Донецкой области, на котором произойдет обмен военнопленными между ДНР и Украиной

Антон Скрипунов

Украина вовсю обсуждает грядущий обмен военнопленными на востоке страны. Идею лидера общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктора Медведчука поддержал Владимир Путин. В этой связи вновь заговорили о роли Украинской православной церкви Московского патриархата в конфликте. Правда, если буквально месяц назад "москальскую церковь" отрыто обвиняли в измене государственным интересам, то теперь в ней видят спасительницу нескольких сотен человек, томящихся в плену. Надолго ли это прозрение властей — разбирается РИА Новости.

Смена маски

В последние дни украинские спецслужбы не узнать. СБУ официально обратилась к тому, кого еще пару лет назад обвинила в "благословении оккупации Крыма", — патриарху Кириллу.

"Считаем, что присоединение главы Русской православной церкви Кирилла к совместным усилиям глав всех мировых конфессий в рамках реализации инициативы Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций поспособствует скорейшему возвращению домой каждого из заложников", — отмечается в заявлении службистов.



Речь идет об обращении "к иностранным межцерковным объединениям и отдельным религиозным лидерам", сделанном 2 ноября. В нем представители 17 религиозных организаций просят освободить "незаконно удерживаемых" на востоке Украины и в России заложников. С аналогичным воззванием украинское духовенство выступало год назад, правда, безрезультатно.

Интересно, что за пару дней до публикации обращения к патриарху Кириллу глава СБУ Василий Грицак встретился с "патриархом" Филаретом, создавшим в начале 90-х раскольничий "Киевский патриархат", который теперь всецело поддерживает украинскую власть. Но почему-то Филарета о помощи в освобождении пленных не попросили. Впрочем, этому есть объяснение.

Маховик войны

Украинская православная церковь является единственной, которая занимает примиряющую позицию в конфликте на востоке страны. В отличие от "филаретовцев" и униатов. Те с самого начала поддерживают курс Порошенко не только словом, но и делом, направляя своих священников в украинские войска в Донбассе.



В итоге украинские капелланы стали чуть ли не главными проводниками "национальной идеи", постоянно призывая граждан страны встать на защиту от "российской агрессии". И теперь официальный Киев просто не способен сдержать их милитаристский порыв. Похоже, президент Порошенко нажил новых врагов, уже среди своих, казалось, горячо преданных сторонников.

Видный капеллан "Киевского патриархата" Андрей Чмель уже взбудоражил своих сослуживцев и общественность обвинениями в адрес властей. Мол, те не хотят доводить "российско-украинскую" войну до победоносного завершения.

"Мы как те сторожевые собаки, которых злой хозяин посадил на короткую цепь, надел намордник и даже связал ноги: мы видим воров, видим их преступления, слышим крики жертв — но сделать ничего не можем, кроме как рваться и рычать", — заявил Чмель на своей странице в Facebook.

Капеллан не преминул назвать виновных в многочисленных потерях ВСУ. "Предупреждаю Порошенко, нынешнего президента Украины, о том, что сейчас он идет в ад из-за саботажа российско-украинской войны. То же касается Турчинова, Яценюка и Авакова", — грозится священник.

"Будут нападать"

Всего при посредничестве УПЦ МП было освобождено около 15 пленных. Последний известный случай приходится на декабрь прошло года, когда домой смог вернуться львовянин Тарас Колодий. До этого на Украине его называли "последним киборгом в плену у сепаратистов". Причем одним из участников переговоров между сторонами был патриарх Кирилл.

На этот раз речь идет об освобождении 87 человек со стороны непризнанных республик и 309 — с украинской стороны. И все благодаря Украинской православной церкви, чьи приходы находятся по обе стороны фронта.

Очевидно, что "Киевский патриархат" не будет пытаться отобрать у Московского патриархата лавры миротворца, так как на неподконтрольных Киеву территориях не имеет даже своих иерархов, отмечает политолог Виталий Лейбин.

"Но можно ожидать агрессивные выпады в адрес УПЦ МП", — добавляет он.

Видимо, "патриарх" Филарет и его сторонники окончательно нашли свою нишу: быть рупорами "победоносной войны", даже если сам президент будет против. Иначе "его ждет ад" прямо под окнами резиденции.