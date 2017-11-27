"Патриарх, помоги!": обмен пленными и "черная метка" для Порошенко

Украина вовсю обсуждает грядущий обмен военнопленными на востоке страны. Идею лидера общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктора Медведчука поддержал Владимир Путин. В этой связи вновь заговорили о роли Украинской православной церкви Московского патриархата в конфликте. Правда, если буквально месяц назад "москальскую церковь" отрыто обвиняли в измене государственным интересам, то теперь в ней видят спасительницу нескольких сотен человек, томящихся в плену. Надолго ли это прозрение властей — разбирается РИА Новости.
Смена маски
В последние дни украинские спецслужбы не узнать. СБУ официально обратилась к тому, кого еще пару лет назад обвинила в "благословении оккупации Крыма", — патриарху Кириллу.
"Считаем, что присоединение главы Русской православной церкви Кирилла к совместным усилиям глав всех мировых конфессий в рамках реализации инициативы Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций поспособствует скорейшему возвращению домой каждого из заложников", — отмечается в заявлении службистов.
Интересно, что за пару дней до публикации обращения к патриарху Кириллу глава СБУ Василий Грицак встретился с "патриархом" Филаретом, создавшим в начале 90-х раскольничий "Киевский патриархат", который теперь всецело поддерживает украинскую власть. Но почему-то Филарета о помощи в освобождении пленных не попросили. Впрочем, этому есть объяснение.
Маховик войны
Украинская православная церковь является единственной, которая занимает примиряющую позицию в конфликте на востоке страны. В отличие от "филаретовцев" и униатов. Те с самого начала поддерживают курс Порошенко не только словом, но и делом, направляя своих священников в украинские войска в Донбассе.
Видный капеллан "Киевского патриархата" Андрей Чмель уже взбудоражил своих сослуживцев и общественность обвинениями в адрес властей. Мол, те не хотят доводить "российско-украинскую" войну до победоносного завершения.
"Мы как те сторожевые собаки, которых злой хозяин посадил на короткую цепь, надел намордник и даже связал ноги: мы видим воров, видим их преступления, слышим крики жертв — но сделать ничего не можем, кроме как рваться и рычать", — заявил Чмель на своей странице в Facebook.
Капеллан не преминул назвать виновных в многочисленных потерях ВСУ. "Предупреждаю Порошенко, нынешнего президента Украины, о том, что сейчас он идет в ад из-за саботажа российско-украинской войны. То же касается Турчинова, Яценюка и Авакова", — грозится священник.
"Будут нападать"
На этот раз речь идет об освобождении 87 человек со стороны непризнанных республик и 309 — с украинской стороны. И все благодаря Украинской православной церкви, чьи приходы находятся по обе стороны фронта.
Очевидно, что "Киевский патриархат" не будет пытаться отобрать у Московского патриархата лавры миротворца, так как на неподконтрольных Киеву территориях не имеет даже своих иерархов, отмечает политолог Виталий Лейбин.
"Но можно ожидать агрессивные выпады в адрес УПЦ МП", — добавляет он.
Видимо, "патриарх" Филарет и его сторонники окончательно нашли свою нишу: быть рупорами "победоносной войны", даже если сам президент будет против. Иначе "его ждет ад" прямо под окнами резиденции.