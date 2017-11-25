ВАТИКАН, 25 ноя – РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск осудил террористическую атаку, совершенную в пятницу в Египте, назвав ее бесчеловечным актом жестокости против невинных гражданских лиц.

В телеграмме, направленной в пятницу вечером государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином, отмечается, что понтифик глубоко опечален в связи с гибелью многих людей, собравшихся на молитву в мечети эр-Роуда в Северном Синае.

"Его Святейшество присоединяется ко всем людям доброй воли, моля о том, чтобы ожесточенные ненавистью сердца научились отказываться от насилия, которое ведет к таким великим страданиям, и встали на путь мира", — говорится в послании.

Ранее стало известно, что боевики ворвались в мечеть эр-Роуда в деревне Бир-эль-Абд, расположенной к западу от города эль-Ариш, во время пятничной молитвы. Одни взорвали бомбу, другие расстреливали людей, в панике выбегавших из мечети. Когда на место происшествия приехали машины скорой помощи, террористы открыли огонь и по ним. По последним данным, жертвами теракта стали 235 человек, еще 130 получили ранения.