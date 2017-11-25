Город мертвых, пир на костях, улыбки скелетов: самые странные кладбища мира

Мария Шустрова, для РИА Новости

Обряд погребения испокон веков был для всех народов мира священным. По всему свету разбросаны сотни тысяч кладбищ. Но из-за разности культур кому-то они могут показаться кощунственными, а то и вовсе насмешкой над смертью. О самых необычных, страшных и таинственных кладбищах мира — в материале РИА Новости.

Иерусалимский "город мертвых"

В древнем Иерусалиме сегодня живут сотни тысяч людей, и проблема дефицита площадей для погребений здесь всегда стояла очень остро. Недавно иудеи нашли выход: прямо под главным кладбищем города вырыли огромную подземную галерею длиной около километра. Ее стены состоят из тысяч камер цилиндрической формы, высверленных в скале.

На сегодняшний день к эксплуатации готовы 22 тысячи камер, которых Иерусалиму должно хватить на ближайшее десятилетие. Родственники усопших смогут навещать их, спустившись в "город мертвых" по 50-метровому эскалатору или пешком по лестнице. Строители утверждают, что новое кладбище возрождает древнюю традицию иудейских погребений.

"Погребение в пещерах было общепринятым около двух с половиной тысяч лет назад. На территории современного Израиля часто находят такого рода захоронения. В Талмуде написано, что людей часто хоронили сидя, потому что не хватало места для погребений. У иудеев земля каменистая, поэтому легче было хоронить в пещерах, чем выкапывать могилы", — поясняет руководитель департамента общественных связей Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Борух Горин.

По его словам, от этой древней традиции отошли из-за отсутствия необходимого количества пещер. Кроме того, евреи, поселившиеся в других странах, не испытывали таких проблем, "поэтому захоронения чаще осуществлялись, как мы сейчас привыкли, в земле. То, что в Иерусалиме таким образом возрождают традиции, — следствие технологических достижений. Но существенной разницы с точки зрения иудаизма — хоронить усопшего в земле или скале — нет", — отмечает представитель ФЕОР.

В загробный мир на корточках

В начале XX века в Перу было обнаружено кладбище Чаучилла. С древности до IX века нашей эры люди культуры Наска хоронили здесь своих усопших — на корточках и лицом на восток. На многих останках сохранились одежда и волосы. Кажется, что они приветливо улыбаются посетителям. Соплеменники позаботились и об их загробной жизни, снабдив всем самым необходимым: посудой и другими предметами быта. Жаль, статус памятника архитектуры этому кладбищу был присвоен слишком поздно: мародеры расхитили практически все "приданое" усопших.

© РИА Новости / Сергей Киркач Костел Всех Святых – Костница в чешском Седлеце, в районе города Кутна-Гора © РИА Новости / Сергей Киркач Костел Всех Святых – Костница в чешском Седлеце, в районе города Кутна-Гора

Интерьер из костей

Костел Всех Святых в районе чешского города Кутна-Гора давно стал всемирно известной достопримечательностью. С XV века, чтобы освободить место на кладбище аббатства для новых захоронений, монахи извлекали кости из старых могил и складывали их в специально оборудованной костнице. В XVIII веке костел вместе с кладбищем выкупила семья Шварценбергов. В конце XIX века новые хозяева решили привести останки в порядок. Теперь весь интерьер часовни выложен костями почти 40 тысяч человек.

"Главная идея христианства — победа над смертью и страхом перед ней. С этим связано и почитание мощей. Поэтому для монастырей было нормальной практикой по мере того, как заканчивалось место на кладбище обители, собирать кости, складывать их в костницы", — рассказывает директор информационной службы римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов.

Однако, по его словам, современный интерьер костела к христианству уже не имеет никакого отношения. Это памятник искусства псевдоготической духовности XIX века, ментальности того периода, очарованности смертью. Впрочем, Церковь едва ли будет настаивать на том, чтобы предать погребению эти тела.

© Фото : Public domain Катакомбы капуцинов в городе Палермо на Сицилии © Фото : Public domain Катакомбы капуцинов в городе Палермо на Сицилии

Коридоры мумий

Еще одно знаменитое кладбище — катакомбы капуцинов, расположенные в городе Палермо на Сицилии. С XVI века насельники монастыря капуцинов приспособили крипту под храмом обители для захоронения. Постепенно подземное кладбище расширялось, монахи рыли дополнительные коридоры. А обнаружив, что почва и атмосфера катакомб препятствуют разложению тел, усопших стали бальзамировать и вывешивать или выставлять на всеобщее обозрение. Сегодня любой желающий может посмотреть на почти восемь тысяч мумий, покоящихся под землей.

"Верующие тоже бывают в катакомбах, молятся о душах усопших. О многих людях прошлого сегодня никто из современников уже не вспомнит, а о тех, кто находится там, продолжают молиться. В этом есть определенный смысл", — считает священник Игорь Горбунов.

© AP Photo / Francois Mori Катакомбы Парижа © AP Photo / Francois Mori Катакомбы Парижа

Узор из скелетов

Еще со времен древних римлян, добывавших там камень, под Парижем появилась сеть подземных туннелей. С XVIII века туда были перенесены останки почти шести миллионов человек — из-за нехватки городских кладбищ было принято решение заполнить подземные коридоры костями. Многие останки для привлечения туристов уложены узором. Однако сегодня этой местной диковинке грозит опасность: подземные воды постепенно размывают основания и крепления катакомб.

Между небом и землей

Народ бо, десятки тысяч лет населявший острова в Индийском океане, предпочитал хоронить усопших в гробах, подвешенных на скалах между землей и небом. Жители провинции Сагада на Филиппинах до сих пор совершают этот необычный обряд погребения. Причем, согласно традиции, каждый человек должен подготовить для себя гроб заранее. Спустя пять дней после смерти забальзамированное тело помещают как можно выше на отвесном склоне горы. По здешним верованиям, горы — лестница между земным и загробным миром. Кроме того, такое необычное захоронение защищает умерших от мародеров и животных.

© AP Photo / Ajit Solanki Посетители New Lucky restaurant в Ахмедабаде, Индия © AP Photo / Ajit Solanki Посетители New Lucky restaurant в Ахмедабаде, Индия

Пир на костях

В индийском Ахмедабаде расположилось, пожалуй, самое экстравагантное кладбище на свете. Оно находится на территории ресторана New Lucky. Посетители могут насладиться едой и прохладительными напитками за столиками, соседствующими с гробами. Правда, их это почему-то не особо смущает: они шутят, что чай и булочки в данном заведении стоят того, чтобы умереть.