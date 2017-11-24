Патриарх: убийство верующих разоблачает миф террористов о защите ими ислама

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования президенту Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси после гибели людей при взрыве в мечети на Синайском полуострове, подчеркнув, что убийство верующих разоблачает навязываемый террористами миф о защите ими ислама и борьбы за его чистоту.

Более десяти террористов ворвались в мечеть к западу от города эль-Ариш на севере Синайского полуострова в Египте во время пятничной молитвы. Они привели в действие взрывное устройство, а затем стали расстреливать выбегавших из мечети людей. Есть информация, что террористы обстреливали даже машины скорой помощи, пытавшиеся вывозить раненых с места взрыва. Число жертв теракта к настоящему моменту возросло до 235, более 130 человек пострадали.

"Досточтимый господин Президент! Примите соболезнования в связи с трагедией, произошедшей в мечети близ города Эль-Ариш и унесшей множество человеческих жизней. Уничтожение верующих людей во время молитвы свидетельствует, что никакой связи у экстремистов, именующих себя мусульманами, с верой во Всевышнего не существует", — сообщается на официальной странице патриарха в "Вконтакте".

Он подчеркнул, что убийство верующих "разоблачает навязываемый террористами миф о защите ими ислама и борьбы за его чистоту".

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"Они используют самые коварные и жестокие средства для того, чтобы запугать людей, заставить их выполнять свою порочную волю, уничтожить принципы добрососедства и терпимости, столь важные для созидания достойной и благополучной жизни в современном обществе", — говорится в сообщении.

Патриарх подчеркнул, что после такой трагедии как никогда важны солидарность и сплоченность верующих традиционных религий, отстаивающих в современном мире идеалы добра и справедливости. Также патриарх надеется, что организаторы теракта не уйдут от ответственности.

"В эти скорбные дни желаю раненым скорейшего исцеления, родным и близким убиенных мужественно преодолеть постигшее их горе, тем, кто трудится сегодня для преодоления последствий случившегося, укрепления сил, а всему народу Египта сплоченности и решительности в борьбе с экстремизмом", — сказал патриарх Кирилл.