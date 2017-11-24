Патриарх: убийство верующих разоблачает миф террористов о защите ими ислама

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования президенту Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси после гибели людей при взрыве в мечети на Синайском полуострове, подчеркнув, что убийство верующих разоблачает навязываемый террористами миф о защите ими ислама и борьбы за его чистоту.
"Досточтимый господин Президент! Примите соболезнования в связи с трагедией, произошедшей в мечети близ города Эль-Ариш и унесшей множество человеческих жизней. Уничтожение верующих людей во время молитвы свидетельствует, что никакой связи у экстремистов, именующих себя мусульманами, с верой во Всевышнего не существует", — сообщается на официальной странице патриарха в "Вконтакте".
Он подчеркнул, что убийство верующих "разоблачает навязываемый террористами миф о защите ими ислама и борьбы за его чистоту".
Патриарх подчеркнул, что после такой трагедии как никогда важны солидарность и сплоченность верующих традиционных религий, отстаивающих в современном мире идеалы добра и справедливости. Также патриарх надеется, что организаторы теракта не уйдут от ответственности.
"В эти скорбные дни желаю раненым скорейшего исцеления, родным и близким убиенных мужественно преодолеть постигшее их горе, тем, кто трудится сегодня для преодоления последствий случившегося, укрепления сил, а всему народу Египта сплоченности и решительности в борьбе с экстремизмом", — сказал патриарх Кирилл.