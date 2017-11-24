Пятая часть россиян считает, что без веры жить нельзя, говорит опрос

МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Каждый пятый россиянин считает, что из событий XX века в России следует сделать вывод, что нельзя жить без веры в бога, показал опрос Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук (РАН).

На вопрос, какие выводы должна извлечь Россия из исторического опыта предыдущего столетия, 21% респондентов выбрали вариант: "Нельзя жить без веры в бога", сообщается в материалах опроса, представленных на конференции Российской ассоциации политической науки в пятницу. Опрос проводился в мае 2017 года.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл привел данные о репрессиях против священников в СССР, по его словам, в 30-е годы XX века счет жертв репрессий среди духовенства "шел на десятки тысяч, а среди верующих — на миллионы". Он привел данные НКВД, согласно которым только за 1937 год было арестовано 33 382 "служителя культа", в 1938 году за "церковно-сектантскую контрреволюцию" — 13 438 человек.

Согласно данным РАН, вторым по частоте был ответ: "Социализм подходит России гораздо больше, чем капитализм", его, несмотря на крах советской системы, выбрали 18% опрошенных.

При этом, как следует из опроса, большая часть россиян не ассоциирует идеальное будущее страны с историческим опытом предыдущих эпох. Так, 39% респондентов выбрали ответ "ни один из (исторических периодов)" на вопрос о том, какой период отечественной истории в большей степени соответствует представлениям россиян о том, какой должна быть Россия.

По данным исследователей, 20% россиян ассоциируют идеальное будущее страны с последними десятилетиями советской власти, и примерно столько же – 19% — с Россией 2000-х годов.