Патриарх Грузии не приедет в Москву из-за холодов и проблем со здоровьем

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Патриарх Грузии Илия Второй, принявший приглашение патриарха Московского и всея Руси Кирилла посетить Москву 4 декабря, не сможет поехать из-за проблем со здоровьем и плохой погоды, сообщила в пятницу патриархия республики.

В начале ноября Илия II принял приглашение российского патриарха посетить Москву 4 декабря на празднование 100-летия восстановления титула российского патриаршества. Как заявил Илия II передавшему ему приглашение председателю отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополиту Волоколамскому Илариону, он приедет, если позволит здоровье.

"Патриарх в Москву не сможет поехать, учитывая его состояние здоровья. Святейший чувствует себя нормально, но поехать в такой холод, безусловно, будет сложно для него", — цитирует патриархию агентство "Новости-Грузия".

Как уточняет агентство, в Москву отправится делегация грузинских духовных лиц, состоящая из архиереев, митрополитов и епископов. Отправить в Москву митрополита Шио, которого накануне Илия Второй назвал патриаршим местоблюстителем, не удастся, так как список делегатов был составлен до того, как патриарх объявил имя исполнителя своих обязанностей.

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