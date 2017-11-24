В Ирландии предложили забыть "опошленные" Рождество и Пасху

МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Христиане продали смысл Рождества и Воскресения Христовых массовой культуре и должны отказаться от использования этих названий, с таким заявлением на страницах газеты Belfast Telegraph выступил ирландский священник Десмонд О’Доннелл.
"Давайте смиримся с тем, что мы утратили Рождество точно так же, как давно утратили Пасху, и нам давно пора отказаться от этих слов. Нам следует их отпустить, у нас их отобрала (массовая культура — ред.), а нам остается лишь признать этот факт и смириться с ним", — считает священнослужитель.
Он выразил опасение, что Запад потеряет католическую Церковь, если не осознает, как глубоко нивелировались значение и суть главных христианских праздников. в массовом сознании.
"Растущий атеизм и искусы современной жизни будут и дальше размывать основы нашей Церкви", — убежден собеседник издания.