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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Папа Римский надеется, что ООН примет документы по беженцам и мигрантам

15:0624.11.2017
(обновлено: 15:31 24.11.2017)
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© AP Photo / Osservatore Romano, PoolПапа римский Франциск в центре для бездомных детейПапа римский Франциск в центре для бездомных детей
© AP Photo / Osservatore Romano, Pool

РИМ, 24 ноя — РИА Новости, Александр Логунов. Папа Римский Франциск выразил надежду, что в 2018 году ООН выработает и одобрит два глобальных соглашения по мигрантам и беженцам, говорится в опубликованном в пятницу послании понтифика по случаю Всемирного дня мира, который будет отмечаться 1 января.

Папа Римский Франциск. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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В обращении "Мигранты и беженцы: мужчины и женщины в поисках мира" папа Франциск рассуждает о причинах миграции, возможностях, которая она несет, и политике по приему и поддержке тех, кто был вынужден покинуть свою родину.

"Давайте в духе сострадания с объятьями примем тех, кто бежит от голода и войны, тех, кого заставили покинуть родину дискриминация, преследования, бедность и ухудшение экологии. Мы знаем, что недостаточно открыть свое сердце страданиям другим. Нужно сделать еще очень многое, чтобы наши братья и сестры снова жили в безопасности в новом доме", — заявил понтифик.

По его словам, для этого необходимы четкие обязательства, соединение доброй воли и цепочки оказания помощи, внимание и наблюдательность, которым нужно ответственное руководство в условиях все равно недостающих ресурсов.

"Мировые лидеры должны проявить благоразумие и принять практические меры, чтобы принимать, поощрять защищать, и интегрировать (мигрантов и беженцев), и в рамках правильного понимания общего блага позволить им стать частью нового общества", — сказал Франциск, процитировав энциклику папы Иоанна XXIII Pacem in Terris, посвященную правам человека.

Главы государств, по мнению Франциска, несут четкую ответственность перед своими гражданами, чьи "права и гармоничное развитие они должны обеспечивать".

Папа римский Франциск касается иконы с ликом Девы Марии в Ватикане. Архивное фото
© AFP 2017 / Filippo Monteforte
Франциск одобрил декрет о "героических добродетелях" папы Иоанна Павла I
В послании Франциск напомнил о другом своем предшественнике на папском престоле: Иоанн Павел II в канун нового тысячелетия отметил рост числа перемещенных лиц как одно из последствий "бесконечной и ужасающей череды войн, конфликтов, геноцидов и этнических чисток", которыми охарактеризовался XX век.

"Новое столетие не принесло реального прорыва: вооруженные конфликты и другие формы организованного насилия продолжают вызывать движение народов внутри национальных границ и за их пределами", — отметил папа Франциск.

Он напомнил, что мигранты и беженцы "приносят свое мужество, навыки, энергию и устремления, а также ценности своих собственных культур; и таким образом они обогащают жизнь наций, которые их принимают".

"Я искренне надеюсь, что этот дух будет направлять процесс, который в ходе 2018 года приведет ООН к разработке и утверждению двух глобальных договоров, одного для безопасной, организованной и регулярной миграции, второго — для беженцев", — подчеркнул понтифик.

По его словам, будучи одобренными на международном уровне, эти соглашения создадут основу для новых политических шагов и конкретных мер: "только так реализм, необходимый для международной политики, избежит капитуляции между цинизмом и безразличием глобализации".

Папа Римский Франциск и автомобиль Lamborghini, подаренный ему производителем. 15 ноября 2017
© AP Photo / L'Osservatore Romano/Pool
Папе римскому подарили Lamborghini
Глава Римско-католической церкви ранее неоднократно призывал международное сообщество и всех людей доброй воли оказывать помощь мигрантам, покидающим родину из-за войн и вооруженных конфликтов в поисках лучшей доли. В ноябре Франциск назвал позором ситуацию, сложившуюся в настоящее время вокруг массовой миграции в Европу. По его словам, эта острейшая проблема порождена "несправедливой общественно-политической системой и войнами", к возникновению которых нынешние беженцы не имеют никакого отношения. В августе Святой престол обнародовал специальное папское послание по случаю предстоящего Всемирного дня мигранта и беженца, который будет отмечаться 14 января 2018 года. Франциск озаглавил этот документ "Принимать, защищать, поощрять и интегрировать мигрантов и беженцев".

В сентябре понтифик призвал "с распростертыми руками принимать мигрантов и беженцев", прибывающих в Европу из стран Африки и Ближнего Востока.

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