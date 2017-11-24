Папа Римский надеется, что ООН примет документы по беженцам и мигрантам

РИМ, 24 ноя — РИА Новости, Александр Логунов. Папа Римский Франциск выразил надежду, что в 2018 году ООН выработает и одобрит два глобальных соглашения по мигрантам и беженцам, говорится в опубликованном в пятницу послании понтифика по случаю Всемирного дня мира, который будет отмечаться 1 января.
"Давайте в духе сострадания с объятьями примем тех, кто бежит от голода и войны, тех, кого заставили покинуть родину дискриминация, преследования, бедность и ухудшение экологии. Мы знаем, что недостаточно открыть свое сердце страданиям другим. Нужно сделать еще очень многое, чтобы наши братья и сестры снова жили в безопасности в новом доме", — заявил понтифик.
По его словам, для этого необходимы четкие обязательства, соединение доброй воли и цепочки оказания помощи, внимание и наблюдательность, которым нужно ответственное руководство в условиях все равно недостающих ресурсов.
"Мировые лидеры должны проявить благоразумие и принять практические меры, чтобы принимать, поощрять защищать, и интегрировать (мигрантов и беженцев), и в рамках правильного понимания общего блага позволить им стать частью нового общества", — сказал Франциск, процитировав энциклику папы Иоанна XXIII Pacem in Terris, посвященную правам человека.
Главы государств, по мнению Франциска, несут четкую ответственность перед своими гражданами, чьи "права и гармоничное развитие они должны обеспечивать".
"Новое столетие не принесло реального прорыва: вооруженные конфликты и другие формы организованного насилия продолжают вызывать движение народов внутри национальных границ и за их пределами", — отметил папа Франциск.
Он напомнил, что мигранты и беженцы "приносят свое мужество, навыки, энергию и устремления, а также ценности своих собственных культур; и таким образом они обогащают жизнь наций, которые их принимают".
"Я искренне надеюсь, что этот дух будет направлять процесс, который в ходе 2018 года приведет ООН к разработке и утверждению двух глобальных договоров, одного для безопасной, организованной и регулярной миграции, второго — для беженцев", — подчеркнул понтифик.
По его словам, будучи одобренными на международном уровне, эти соглашения создадут основу для новых политических шагов и конкретных мер: "только так реализм, необходимый для международной политики, избежит капитуляции между цинизмом и безразличием глобализации".
В сентябре понтифик призвал "с распростертыми руками принимать мигрантов и беженцев", прибывающих в Европу из стран Африки и Ближнего Востока.