Итоги экспертиз "царских останков" огласят к столетию расстрела Николая II

МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Итоги исследования останков семьи последнего российского императора Николая II будут подведены после намеченных на следующую неделю конференции в Сретенском монастыре с участием патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Архиерейского собора Русской православной церкви — очевидно, уже в следующем году.

"Конкретные решения и итоги целью конференции не являются, наша задача — продемонстрировать максимальную открытость Церкви в этом сложном вопросе, показать, что никакой скрытой работы внутри Церкви не ведется", — сказал РИА Новости руководитель патриаршей пресс-службы священник Александр Волков, комментируя предстоящее мероприятие.

В понедельник, 27 ноября 2017 года в московском Сретенском монастыре состоится конференция "Дело об убийстве Царской семьи: новые экспертизы и материалы. Дискуссия", посвященная изучению результатов исследования останков, найденных под Екатеринбургом. Как ожидается, в ней примет участие предстоятель Русской православной церкви, приглашены так же члены церковной комиссии по изучению результатов исследования найденных под Екатеринбургом останков, архиереи, специалисты и эксперты. Прямая трансляция конференции будет организована на официальных сайте и канале в YouTube Московского патриархата, ее будут вести телеканалы "Спас" и "Союз" и портал Православие.Ru.

"Мы хотим услышать все мнения. Прозвучат доклады историков, антропологов, будет дана возможность высказаться всем желающим. Но окончательно мнение Церкви по этому вопросу будет сформулировано позже", — подчеркнул пресс-секретарь патриарха Кирилла.

Из источников в Московской патриархии РИА Новости стало известно, что окончательное подведение итогов по этому вопросу можно ожидать в следующем 2018 году, когда будет отмечаться столетие расстрела императорской семьи.

Ранее в интервью агентству известный историк и исследователь судьбы царской семьи Анатолий Степанов выразил сомнение, что итоговое решение по "царским останкам" будет принято на Архерейском соборе 2017 года. "Хотелось бы надеяться, что к 100-летней годовщине злодейского убийства царской семьи и их слуг — к июлю 1918 года — в этом вопросе появится ясность", — сказал, в частности, Степанов.

Последний российский император Николай II и его семья были расстреляны летом 1918 года в Екатеринбурге. В 2000 году Русская церковь причислила Николая II и членов его семьи к лику святых, после вскрытия захоронения под Екатеринбургом останки членов императорской семьи были захоронены в усыпальнице Петропавловского собора Санкт-Петербурга. Осенью 2015 года следователи возобновили расследование дела о гибели членов дома Романовых. В настоящее время также проводятся экспертизы, связанные с установлением подлинности найденных в 2007 году останков, возможно, царевича Алексея и великой княжны Марии.