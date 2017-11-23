Десятки синайских рукописей выложат в интернет

АФИНЫ, 23 ноя — РИА Новости, Геннадий Мельник. Международная группа ученых завершила пятилетний проект по оцифровке палимпсестов — древних рукописей из библиотеки монастыря Святой Екатерины на Синае, все они будут выложены в интернет.

Завершению проекта была посвящена пресс-конференция в МИД Греции с участием заместителя министра иностранных дел Янниса Аманатидиса, официального представителя МИД Александроса Генниматаса и куратора проекта из Фонда горы Синай (Mount Sinai Foundation) Николаоса Фиссаса.

Палимпсесты – древние рукописи, написанные на пергаменте на месте соскобленного старого текста или поверх него. Это делали из-за дороговизны материала. Сейчас с помощью современных технологий удается восстанавливать стертые тексты.

МИД Греции организует 27-29 ноября выставку палимпсестов и международную конференцию "Другой голос пустыни: палимпсесты — рукописи Монастыря Синая, новые технологии чтения, открытие неизвестных текстов, перспективы исследований", которая пройдет под эгидой президента Греции Прокописа Павлопулоса и при поддержке главы МИД Никоса Котзиаса, сообщил Аманатидис.

"Монастырь Святой Екатерины является международным духовным центром. В нем находится крупнейшая библиотека рукописей – вторая в мире. Христиане живут на Ближнем Востоке тысячи лет. Монастырь Синая, можно сказать, связывает народы Ближнего Востока и Греции", — сказал Аманатидис.

Греческий православный монастырь Святой Екатерины является старейшим непрерывно действующим христианским монастырем, он был основан на Синайском полуострове (сейчас – Египет) в VI веке императором Юстинианом на горе, где, согласно Библии, Бог являлся Моисею и дал Десять заповедей.

Монастырь включен в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Библиотека монастыря насчитывает богатейшую в мире коллекцию греческих рукописей и одну из самых богатых коллекций рукописей на других языках – арабском, сирийском, грузинском, славянских языках. Поскольку Синай не участвовал в полемике иконоборчества, в монастыре сохранились уникальные иконы VI века и последующих веков, удалось сохранить непрерывность художественных стилей, и синайская коллекция используется для документирования произведений византийского искусство.

Оцифровка

"Потерянные древние тексты удалось восстановить, оцифровать, и они опубликованы Синайским монастырем в рамках международного сотрудничества", — заявил куратор проекта Фиссас.

По его словам, доступ к Синайском коллекции затруднен из-за удаленного местоположения монастыря, но теперь ученые и общественность смогут познакомиться с уникальными древними рукописями библиотеки монастыря.

"Бесценные сокровища, представляющие и академический, и религиозный интерес, спрятанные под более поздними работами, теперь вышли на первый план", — сказал Фиссас.

Для прочтения стертых или нечитаемых текстов использовалось спектральное фотографирование.

"Съемка рукописей проводилась при различном освещении, световыми волнами в спектре от ультрафиолетового до видимого и инфракрасного. RAW-фотографии можно комбинировать с другими методами обработки, создавать фотографии, которые выделяют и подчеркивают различные слои стертых текстов", — сказал ученый.

"Вскоре через интернет-страницу SinaiPalimpsests.org для ученых будут доступны 74 рукописи с письменными текстами с V по XII век. Отсканированные тексты насчитывают 6,8 тысячи страниц и были написаны на 10 разных языках. До сих пор ученые определили около 285 текстов на палимпсестах монастыря", — сообщил Фиссас.

"Это классические греческие мифологические и медицинские тексты, ранее неизвестные, это вновь исследованные классические научные тексты, сохранившиеся только в сирийском переводе, это религиозные произведения на "потерянных" языках, древнее христианское стихотворение, написанное по образу Гомера со ссылками на персонажей Ветхого завета, это древние библейские тексты, а также подробные иллюстрации лекарственных растений, описание зданий, людей. Все это и многое другое было выявлено впервые за столетия с помощью программы оцифровки синайских палимпсестов", — сказал Фиссас.

Он сообщил, что всего в библиотеке монастыря насчитывается около 100 палимпсестов, в основном это книги на пергаменте. Таким образом, исследованы три четверти этих рукописей.

Программа реализована благодаря фонду Arcadia Питера Болдуина и Лисбет Раусинг, библиотеке университета Калифорнии (UCLA) — одной из ведущих исследовательских библиотек в мире — и лос-анджелесской библиотеке древних манускриптов (Early Manuscripts Electronic Library, EMEL), при поддержке египетской археологической службы.

"Это пятилетнее сотрудничество является крупнейшим в своем роде", — заметил Фиссас.