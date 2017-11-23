Хостел не для всех: "Евреям, ворам и предателям Польши вход запрещен"

МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Польский хостел Dom Polski в Нижнесилезском воеводстве в одночасье стал знаменитым на всю страну: владелец заведения повесил у входа объявление, что к нему нет доступа у евреев, воров и предателей Польши, сообщает польское издание Planeta.fm.

Фото плаката вызвало спор в социальных сетях. Согласно информации издания, он также попал на карту Google Street View.

Владелец хостела – Петр Рыбак – повесил объявление еще весной. Он игнорирует любые просьбы убрать плакат. Рыбак – один из лидеров вроцлавских националистов. В рамках демонстрации против иммигрантов он сжег марионетку, символизирующую еврея.

Сначала его осудили условно, однако из-за того, что националист продолжил проповедовать антисемитские лозунги, в настоящее время он отбывает двухмесячный срок заключения.

Власти города заявляют, что не могут убрать плакат, так как хостел – частная собственность.