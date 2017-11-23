ИГ* анонсировало теракт на Рождество в Ватикане

МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Одна из террористических группировок, связанная с "Исламским государством"*, распространила плакат с изображением ведущего машину к базилике Святого Петра в Риме человека, тем самым предупредив о планирующемся нападении на Ватикан в канун Рождества, сообщает британское издание Catholic Herald.



Католическое издание со ссылкой на Институт исследований средств массовой информации Ближнего Востока (Middle East Media Research Institute; MEMRI) отмечает, что плакат создан Wafa Media Foundation, пропагандистским каналом, связанным с ИГ*. Группировка также выпустила плакат с изображением обезглавленного папы Римского Франциска.



"Террорист, одетый в белый шарф и хаки, стоит перед несколькими поврежденными и разрушенными зданиями. Рядом с головой Папы написано "Хорхе Марио Бергольо", — сообщает издание.

В декабре 2016 года грузовик протаранил рождественскую ярмарку в центре Берлина неподалеку от церкви Кайзера Вильгельма на Брайтшайдплац. Жертвами нападения стали двенадцать человек, более 50 получили травмы.

В этом году в одной из молитв папа Франциск вспомнил жертв нападений исламистов по всему миру. "Мы просим Господа обратить сердца террористов и освободить мир от ненависти и убийственной глупости, которая злоупотребляет именем божиим, распространяя смерть", — приводит слова главы Римско-католической церкви "Радио Ватикана".

* Террористическая организация, запрещенная в России.