МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Главный раввин Севастополя участвовал в самом представительном еврейском мероприятии — съезде движения Хабад, которое, однако, мало интересуется политическими вопросами, сообщил РИА Новости руководитель департамента общественных связей Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Борух Горин.

Севастопольский раввин ранее был официально представлен на Всемирном еврейском конгрессе в Нью-Йорке как "Раввин Биньямин Вольф. Севастополь, Россия". По словам Вольфа, если такая авторитетная организация признала Крым и Севастополь российскими, "то и за остальными влиятельными структурами в скором будущем дело не станет". Как он отметил, ни у кого из американских чиновников не вызвало удивления, что на его пропуске написано "Sevastopol, Russia".

"Это была конференция посланников движения Хабад. Это действительно самое представительное мероприятие в мире, там участвуют около 4,5 тысяч раввинов из ста стран", — подчеркнул Горин.

Он полагает, что для руководителей движения это "не такой насущный вопрос, они не настолько подкованы в политических процессах, происходящих в разных странах". "На повестке дня, насколько мне известно, такого рода вопросы (о признании Крыма российским – ред.) там не стоят", — добавил Горин.

У этого движения, по его словам, совершенно другие, не политические, задачи. В то же время Хабад, как отметил Горин, постоянно декларирует свою готовность работать где угодно". "Важно понимать, что движение Хабад политическая география интересует в последнюю очередь. Они не занимаются политическими вопросами. По-видимому, как он (раввин Вольф – ред.) зарегистрировался, так они и написали", — полагает Горин.

Хабад – движение сторонников любавичского хасидизма, которое, в свою очередь является одним из направлений иудейской религии.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".