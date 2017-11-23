МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Если еврейские общины считают, что Крым и Севастополь — это Россия, то властям США придется к этому прислушаться, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

Севастопольский раввин ранее был официально представлен на Всемирном еврейском конгрессе в Нью-Йорке как "Раввин Биньямин Вольф. Севастополь, Россия". По словам Вольфа, если такая авторитетная организация признала Крым и Севастополь российскими, "то и за остальными влиятельными структурами в скором будущем дело не станет". Как он отметил, ни у кого из американских чиновников не вызвало удивления, что на его пропуске написано "Sevastopol, Russia".

"В иудейском религиозном движении "Хабад" (самое многочисленное и влиятельное в иудейском мире, главный раввин России Берл Лазар состоит в "Хабад") все раввины считаются посланниками, и севастопольский раввин Биньямин Вольф стал именно таким посланником торжества справедливости в отношении нашего полуострова, ведь ни для кого не секрет, что российский Крым никто уже на Западе не мечтает вернуть Украине", — сказал Бальбек.

Политик отметил, что еврейские общины оказывают "огромное влияние на международную политику", в частности, только в США 80% религиозных общин — это "Хабад".

"Можно сказать, что это очень масштабное общественное мнение. И если "Хабад" считает, что Крым и Севастополь — это Россия, то власть имущим в США придется к этому прислушаться, даже если они уже заранее заткнули себе уши и залепили глаза", — пояснил Бальбек.

"Я рад, что на Всемирном еврейском конгрессе в ноябре этого года собрались честные, объективные люди. Не важно, какие у них политические взгляды или симпатии к нашей стране, главное то, что документ, выданный нашему раввину, четко отражает существующую сегодня реальность: Крым и Севастополь — это Россия", — заключил депутат.

Всемирный еврейский конгресс, самый статусный форум в еврейском мире, проходил с 16 по 22 ноября в Нью-Йорке. В мероприятии участвовали более пяти тысяч руководителей еврейских общин со всего мира.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Киев по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".