Архиереи РПЦ дадут оценку встрече патриарха Кирилла и папы Франциска

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и папа Римский Франциск во время встречи в международном аэропорту имени Хосе Марти в Гаване

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и папа Римский Франциск во время встречи в международном аэропорту имени Хосе Марти в Гаване

МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. В повестку дня Архиерейского собора Русской православной церкви включено обсуждение встречи патриарха Кирилла и папы Римского Франциска в Гаване, участники сформулируют свое отношение к получившему большой резонанс событию, сообщил РИА Новости заместитель председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.

Архиерейский собор собирается раз в четыре года. В этом году он приурочен к празднованию восстановления патриаршества в Русской православной церкви. Заседания Собора пройдут в Москве в кафедральном храме Христа Спасителя под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 29 ноября по 4 декабря 2017 года.

"Собор обсудит в том числе и значение встречи с папой Римским в Гаване и выразит свое отношение к тому что произошло. До сих пор на таком уровне встреча не обсуждалась", — сказал священнослужитель.

Историческая встреча патриарха Кирилла и папы Римского Франциска состоялась 12 февраля 2016 года в здании международного аэропорта Гаваны. Встреча такого уровня стала первой за всю историю Русской православной и Римско-католической церквей.

Большинство из тем, затронутых на встрече двух религиозных лидеров, остаются актуальными – на Ближнем Востоке и в Африке продолжаются гонения на христиан, в мире усиливается социальное расслоение, а традиционные ценности в странах Запада, по неоднократным утверждениям священноначалия Русской церкви, находятся под угрозой. В то же время множество верующих выразили свое несогласие с личным общением предстоятелей крупнейших христианских Церквей. Новых встреч патриарха и папы пока не ожидается.