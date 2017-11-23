РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Архиерейский собор-2017: что решит РПЦ через сто лет после революции

10:5923.11.2017
(обновлено: 11:23 23.11.2017)
04692
© РИА Новости / Антон СкрипуновХрам Христа СпасителяХрам Христа Спасителя
© РИА Новости / Антон Скрипунов

МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Как монаху жить с интернетом, сколько раз можно жениться православным и зачем учить культуре в школах — за четыре дня Архиерейский собор Русской православной церкви (РПЦ) должен ответить на самые актуальные вопросы современной духовной и общественной жизни. Приуроченный к столетию восстановления патриаршества в России собор пройдет 29 ноября – 2 декабря в московском храме Христа Спасителя в режиме максимальной информационной открытости и соберет гостей со всего православного мира.

Архиерейский собор — высший орган иерархического церковного управления, созывается патриархом и синодом не реже одного раза в четыре года. В этом году его участники вспомнят не только возрождение патриаршества на Руси в 1917 году, после более чем 200-летнего синодального периода (подчинения церкви государству), но и столетие начала Поместного собора РПЦ, на котором был избран первый в новое время патриарх Тихон, и столетие революционных событий и последовавших затем атеистических гонений.

Сто лет назад, 28 октября 1917 года, на Поместном соборе РПЦ патриархом Московским и всея России был избран митрополит Тихон, впоследствии прославленный в лике святых и возглавивший сонм новомучеников. А его возведение на патриарший престол состоялось 4 декабря 1917 года – в праздник Введения во храм Богородицы.

В память об этом событии в день праздника 4 декабря патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавит торжественное богослужение в храме Христа Спасителя, на которое прибудут сотни иерархов со всего мира — участники Архиерейского собора РПЦ, предстоятели и представители поместных православных церквей мира. Первоначально богослужение планировалось провести там же, где патриарх Тихон сто лет назад взошел на престол – в Успенском соборе Кремля, однако вскоре стало понятно, что всех приглашенных он не вместит. Совместная молитва православных архиереев со всего мира в Москве станет воплощением соборного духа церкви и кульминацией юбилейных торжеств.

Личное дело патриарха

Заседания Архиерейского собора пройдут в кафедральном храме Христа Спасителя, их по традиции возглавит патриарх Московский и всея Руси Кирилл. По словам главы патриаршей пресс-службы священника Александра Волкова, для предстоятеля церкви события вековой давности – история совсем не книжная.

"Для патриарха тема столетия начала гонений, восстановления патриаршества, начала того Собора является частью его личной истории. Через его семью, через его дедушку и отца прошли гонения на нашу церковь. Он на собственном семейном опыте знает ту трагедию, с которой столкнулась церковь в XX веке. Для него это тема личных переживаний, размышлений и молитв", — сказал священнослужитель на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Архиерейский собор откроется 29 ноября торжественным молебном, следующие четыре дня будут посвящены дискуссиям. "По опыту прошлых лет они будут очень оживленными и открытыми, собор должен быть местом для обмена мнениями – это позиция патриарха", — подчеркнул Волков.

Четвертого декабря в праздник Введения в храм Пресвятой Богородицы собор завершится богослужением, в котором примут участие предстоятели и представители православных поместных церквей (их в мире всего насчитывается 15, включая Антиохийскую церковь на территории Сирии и Ливана) – всего в Москве ждут более 60 гостей.

Решение о царских останках

В годовщину революционных событий на соборе, скорее всего, будет поднята тема исследований останков семьи последнего российского императора Николая II, расстрелянной большевиками под Екатеринбургом. В 2000 году Русская православная церковь причислила Николая II и членов его семьи к лику святых. После вскрытия захоронения останки членов императорской семьи были захоронены в усыпальнице Петропавловского собора Санкт-Петербурга. Осенью 2015 года расследование дела о гибели членов дома Романовых было возобновлено. Русская церковь не получила ответа на ряд вопросов и в настоящий момент не признает "екатеринбургские останки" царскими.

"Речь идет не о том, что это могут быть или не быть останки уважаемого человека, а о том, могут ли это быть мощи людей, которых прославил господь. Для христиан этот вопрос чрезвычайно важен. Наверное, нам что-то расскажут люди, которые несут ответственность за этот процесс (экспертиз), что-то расскажут архиереи. Но я не провидец, я не знаю, что будет доложено собору", — сказал заместитель управляющего делами Московской патриархии архимандрит Савва (Тутунов).

Глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда подчеркнул, что здесь необходимо исключить "любые спекуляции и подгонки под любые даты". "Есть задача снять все сомнения, это огромный, колоссальный труд. Но у нас нет никакой закрытости в плане принятия решения — весь процесс церковь старается сделать максимально открытым", — заверил он.

Святые Украины, интернет в кельях и развод в Церкви

Одной из главных тем собора, по словам архимандрита Саввы, станет прославление святых. Участники планируют обсудить включение в общецерковный календарь имена многих праведников, которые сейчас канонизированы и почитаются только на Украине. "Это огромная духовная радость для всего православного народа", — подчеркнул заместитель управделами Московской патриархии архимандрит Савва (Тутунов).

По его словам, собор должен будет осмыслить "всю палитру" того, чем жила РПЦ четыре года и задуматься о назревших изменениях. Так, много лет в церкви готовили документы, регламентирующие монастырский уклад и положения о церковном браке. В них будет четко сказано, можно ли пользоваться интернетом в обителях и сколько раз православным можно жениться.

"Интернет в монастырях: раньше же его не было, условия за сто лет сильно изменились. Будет ли он разрешен? Посмотрим, что решит собор", — заметил Тутунов.

Что касается брака и развода, то РПЦ должна определиться с тем, можно ли второй раз венчаться тем, кто формально женится в третий.

"Нет ясного ответа, сколько же раз позволительно вступать в брак и надо ли при этом считать только те браки, которые были освящены церковным венчанием, или же и те, что были заключены в гражданском порядке в ЗАГСе? Как интерпретировать имеющиеся канонические нормы в новых условиях, когда браков заключается значительно больше, чем освящается в церкви?" — рассказал заместитель главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.

Про культуру без "Матильды"

В РПЦ понимают, что учебный процесс в школах перегружен, но отказываться от "Основ православной культуры" не намерены. Акцент будет делаться на слове "культура". "Мы хотим, чтобы культурный аспект в рамках этого предмета был представлен шире. Если человек знает язык культуры, ему легче понимать, что вообще в этой культуре происходит и существует", — убежден Легойда. Представители церкви неоднократно заявляли, что невозможно достичь глубокого понимания русской классики и выдающихся памятников мировой культуры в целом, не будучи знакомым с основными религиозными учениями и символами.

Тема образования, как ожидается, станет одной из ключевых на соборе. "Церковь и верующие люди обеспокоены образованием в нашем обществе в целом. Мы понимаем важность образования и научной сферы, взаимодействия", — отметил Легойда. В России состоялась одна защита диссертации по теологии, заинтересованные стороны не намерены останавливаться на достигнутом.

Что касается искусства, то обсуждать отдельные его произведения, в частности, нашумевший фильм "Матильда", на Архиерейском соборе пока не предполагается.

"Церковь не ставит себя в положение судьи и не ведет никакой войны. Единственная война, которую может и должен вести христианин – это война против греха", — считает представитель РПЦ. У христиан, по его убеждению, единая точка зрения должна существовать только по вопросам вероучения, во всех остальных сферах могут и должны быть разные подходы, акценты, разная степень принятия того или иного явления.

"Мы настроены на диалог, нам кажется важным то, что делают люди искусства", — подчеркнул Легойда.

Открытость для всех

Глава синодального отдела указал на "беспримерную открытость" обсуждения готовящихся к собору документов. Многие проекты уже сейчас представлены на официальных церковных сайтах, отзывы на них учитывают и обсуждают эксперты РПЦ. "Таким образом проект процеживается через интеллектуальное сито", — заключил Легойда.

Пресс-секретарь патриарха Кирилла отметил, что деятельность Архиерейского собора будет максимально открытой для всех. В частности, запланированы ежедневные брифинги для прессы. Однако на пленарные заседания журналистам рваться не стоит.

"Мы не хотим чего-то скрыть, и дело не в том, что мы не любим журналистов. Это просто рабочий формат. Для уверенной, качественной дискуссии ее участники должны находиться в спокойной атмосфере, не чувствовать, что над ними довлеет публичное пространство. Но мы будем делать все от нас зависящее, чтобы люди через СМИ максимально оперативно узнавали обо всех решениях собора. Будем приветствовать любой интерес", — заключил священник Александр Волков.

Комментировать
Религия и мировоззрение
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена