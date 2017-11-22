Главный раввин Москвы призвал защитить религиозные общины евреев в Европе

МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Главный раввин Москвы, президент Совета раввинов Европы Пинхас Гольдшмидт призвал защитить религиозные общины евреев в Европе, находящиеся сегодня между "двух огней" национализма и исламского экстремизма.

Главные раввины Европы встретились в Монако на очередной конференции Совета раввинов Европы, чтобы обсудить проблему растущего антисемитизма и "антирелигиозного" регулирования в Европе. Конференция проходит в новой синагоге Эдмонда Сафры.

"Я неоднократно повторял, что европейская еврейская община находится между "двух огней" — религиозной нетерпимостью, связанной, в том числе с национализмом, и исламским экстремизмом. Национализм для многих стал именно ответом на террор, исходящий от религиозных экстремистов. Но религиозные общины не должны страдать из-за этого, становиться "сопутствующим ущербом". Мы должны найти способ защитить религиозные общины, которые жили и процветали в Европе начиная со Второй мировой войны. Встреча в Монако — шанс для нас поразмышлять и предпринять определённые действия, чтобы обеспечить дальнейшую жизнь и процветание общин", — приводит слова раввина его пресс-служба.

На конференции также был подписан "Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве" между Советом раввинов Европы и Комиссией США по сохранению американского наследия за границей. В соглашении говорится о поддержке и сотрудничестве организаций в сфере обмена информации о памятниках, кладбищах, захоронениях и синагогах в Восточной и Центральной Европе, а также в сфере сохранения исторических памятников, мест массовых захоронений жертв Холокоста и репрессий. Соглашение подписали раввин Пинхас Гольдшмидт и председатель Комиссии США по сохранению американского наследия за границей Пол Пакер.

"Сегодня в Европе существует более 11 000 еврейских кладбищ. Многие из них находятся в местах, где уже нет еврейских общин, соответственно, они без надзора и ухода. Мы хотим сохранить эту память. Для этого важно, в первую очередь, чтобы органы власти приняли закон о сохранении этих мест. Однако есть тенденция просто застраивать их. Подписанный меморандум — это не просто соглашение о сотрудничестве, а обмен информацией и взаимная поддержка, направленная на сохранение памяти о жертвах нацизма", — прокомментировал соглашение председатель совета раввинов Европы